В то время, как на Украине уничтожают всё русское, в подконтрольной России части Херсонской области установили монумент великому русскому поэту…

6 июня, в День русского языка, в городе Скадовске Херсонской области был открыт памятник великому русскому поэту, патриоту и гражданину А.С. Пушкину. Памятник установлен по инициативе военно-гражданской администрации Скадовска, которую с радостью реализовал НБФ «Наследие» совместно с проектом «Аллея Российской славы», сообщает сайт Фонда «Наследие».

«В наше время, когда активно действуют деструктивные силы, устраняющие всё русское и память о тех, кто стал символом русской культуры, это событие носит жизнеутверждающий характер — можно без преувеличения назвать его мощной символической акцией. Эта акция направлена на восстановление исторической справедливости, патриотическое воспитание молодёжи, а также символизирует воссоединение и возвращение домой всех русских людей, не по своей воле оказавшихся отторгнутыми от России, но сегодня соединившихся с ней», — заявили в Фонде «Наследие».

В день открытия памятника на площади перед зданием городского Дворца культуры им. А.С. Пушкина собралось множество жителей Скадовска с цветами. Здесь были люди всех возрастов — от мала до велика.

Слово для приветствия предоставили президенту НБФ «Наследие», генерал-лейтенанту Л. П. Решетникову.

«Мы очень рады тому, что ВГА Скадовска обратилась к нам с этой инициативой. Мы открываем памятник в день рождения нашего великого поэта. Нужно помнить о том, что мы русские, великий народ. И мы возвращаемся в Россию. Здесь память историческая разрушена, разорвана, и мы восстанавливаем связь времён. Здесь, на этой земле, люди подвергались лживой пропаганде десятилетиями. Наш фонд проводит работу по восстановлению исторической памяти. У нашей страны богатейшая 1000-летняя история. Если не знаешь родную историю, то становишься уязвимым для деструктивных сил. Поздравляю вас всех, что в вашем замечательном городе будет стоять этот памятник», — сказал Решетников.

Далее слово взяла глава Херсонского государственного педагогического университета Т.Ю. Томилина:

«Только что перед вами выступал человек, который осуществил нашу мечту. В момент сокрушения очередного памятника Пушкину на Украине мы здесь открываем памятник великому русскому поэту. Слава Богу, что мы дожили до этого знаменательного события. Мы творим новый виток истории. Нужно помнить, что все испытания нам даны для очищения».

«Для маленького курортного городка открытие памятника Пушкину — грандиозное событие. Наши дети и внуки будут изучать творчество Пушкина, его стихи, повести и рассказы будут читать в каждом доме, и это отрадно, ведь его произведения учат добру и любви к Родине», — отметил глава ВГА Скадовска С. Швалько.

Русская линия