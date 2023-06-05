1 июня 2023 года, в Международный день защиты детей, в информационном центре ТАСС состоялась пресс-конференция «Право ребенка называться человеком до рождения». Мероприятие было организовано Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает Патриархия.Ru.

В пресс-конференции приняли участие:

— иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере;

— В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

— А. Фаррахов, экс-министр здравоохранения Татарстана, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук;

— Д. Гусев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю;

— Г. Сайфуллин, директор проектов АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

— А. Мохов, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук;

— Н. Москвитина, член Общественной палаты РФ, ведущая телеканала «Спас», генеральный директор благотворительного фонда поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь».

В ходе пресс-конференции ее участники отметили, что демографическая ситуация в стране требует чрезвычайных мер в решении вопроса снижения числа абортов.

«Любые попытки оправдания убийства детей или намеренное ухудшение условий их жизни действуют разрушительно на нравственное и духовное состояние общества и государства. Безнравственность, возведенная в систему, лишает человечности и убивает совесть. Русская Православная Церковь всегда утверждала и утверждает безусловную ценность человеческой жизни, напоминает о величайшем достоинстве человека, сотворенного по образу и подобию Божию», — подчеркнул иерей Феодор Лукьянов.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства рассказал об инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по прекращению детоубийств в частных клиниках, на которые сегодня приходится по данным статистики, около 44% абортов.

По словам иерея Феодора Лукьянова, статистика, предоставляемая частными клиниками, часто недостоверна, скрывается. При этом большая часть медикаментозных абортов приходится именно на частные клиники.

Эксперты Патриаршей комиссии, анализируя статистику абортов по регионам, обнаружили, что в регионах, где частных клиник, выполняющих аборты меньше, или они вообще отсутствуют, средний коэффициент рождаемости выше, и напротив, чем больше выданных лицензий частным клиникам, тем ниже СКР.

«Конечно, анализ требует изучения дополнительных параметров. Например, нужно посчитать количество клиник на количество женщин репродуктивного возраста и общую численность населения в регионе, сопоставив их с параметрами снижения СКР за последние пять лет. Тогда можно будет окончательно удостовериться в верности гипотезы. Но пока математическая модель доказывает это, — сказал священник. — Кстати, на это было обращено внимание на состоявшемся недавно заседании рабочей группы по демографии Комиссии „Единой России“ по защите материнства и детства под председательством заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ А.Ю. Кузнецовой. Были названы такие статистические данные: за четыре года в государственных учреждениях число абортов уменьшилось на 27%, а в коммерческих клиниках увеличилось на 16%. Сегодня, среди всех субъектов Российской Федерации наибольшее количество коммерческих клиник с лицензией на аборт на душу населения зарегистрировано в Санкт-Петербурге: одна клиника на 15 тысяч жителей. На другом полюсе — Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чукотка и Тыва, где нет ни одной такой клиники. И как раз именно эти регионы находятся среди лидеров по естественному приросту населения».

«Запрет абортов в частных клиниках сузит коридор возможностей, переведет аборты в учреждения Минздрава России и позволит установить государственный контроль за сбором статистики, производством медикаментозных абортов, оборотом препаратов, выполнением регламента доабортного консультирования, маршрутизацией пациенток, уберет рекламу (государственные клиники рекламу не дают), что снизит доступность абортов, в том числе для подростков», — отметил председатель Патриаршей комиссии.

Иерей Феодор Лукьянов отдельно подчеркнул важность инициативы председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина по включению в Уголовный кодекс РФ понятие «плод человека».

Подтверждая слова представителя Церкви, А. Фаррахов также отметил недостоверность статистических данных, предоставляемых частными клиниками. «Мы знаем, как сегодня не соблюдаются в частных клиниках дни тишины, не проводится доабортное консультирование», — сказал он. Депутат особо подчеркнул, что в России самое либеральной законодательство в сфере регулирования абортов, «зачастую даже противоречащее Семейному кодексу».

Приведенная А. Фарраховым статистика показала, что беременность чаще всего прерывают женщины, уже имеющие одного или двух детей. Об основных причинах абортов рассказал Г. П. Сайфулин: «На репродуктивное поведение влияет сразу множество факторов: и ценности, и качество отношений в паре, и здоровье. Но барьером и причиной отказа от рождения ребенка часто являются стесненные материальные и в первую очередь жилищные условия».

«Хотя делается многое, существующих мер поддержки семьи объективно недостаточно. Вместе с тем, единственный вектор достижения уровня простого воспроизводства — кратное увеличение числа благополучных многодетных семей народов России (с 2,2 миллионов до 10 миллионов семей). Нам необходимо создать условия благоприятствования для многодетных семей, соответственно настроить государственную политику во всех сферах, — продолжил Г. П. Сайфулин. — При этом среди субъектов России сейчас выделяется 15 разных подходов к определению статуса многодетной семьи, что очень усложняет жизнь семьям в получении мер социальной поддержки. Нам нужен единый правовой статус для многодетных семей: трое детей до достижения старшим 18 лет, а в случае обучения, прохождения военной службы или наличия инвалидности — до 24 лет. Дети рождаются в семьях, а многодетность формируется в молодости. Поэтому важно содействовать развитию готовности к семейной жизни, созданию и сохранению семей, поддерживать молодые семьи, особенно в части условий для совмещения учебы и семьи, улучшения жилищных условий. Существенной мерой поддержки рождаемости может стать прогрессивный материнский (семейный) капитал, увеличивающийся с рождением каждого последующего ребенка. Особенно это важно в отношении поддержки рождения четвертых и последующих детей. Такая поддержка пока отсутствует на федеральном уровне, реализуется лишь на уровне отдельных региональных практик, где хорошо себя показала».

Д. Гусев назвал десять регионов демографического бедствия: Мордовия, Смоленская, Орловская, Тульская, Рязанская, Пензенская, Саратовская, Томская области и Севастополь. Непростой считает депутат и ситуацию в Москве, которая оказалась на 20-м месте по естественному приросту населения «Россия, буквально вымирает. Средний суммарный коэффициент рождаемости в стране всего 1,5, а для простого воспроизводства населения необходимо 2,2», — отметил Д. Гусев.

Об этических вопросах прерывания беременности рассказал В. Кипшидзе: «Мы стали свидетелями очень быстрого развития биомедицинских технологий и медицины. Буквально, по историческим меркам, совсем недавно, последние, может быть, 100−150 лет человечество получило очень большой объем информации о том, каким образом образуется внутриутробная жизнь человека, как она развивается, и как ребенок, собственно говоря, приходит в мир. Но надо сказать, что с этими знаниями, которые, конечно, потенциально являются полезными, способными облегчить воспроизводство населения, в определенных случаях болезни, страдания и прочее, увы, человечество обошлось не совсем тем способом, которым, наверное, должно было обойтись. То есть знания о появлении жизни человека, к сожалению, стали использоваться для прекращения этой жизни. И если, например, на протяжении нескольких тысячелетий такие практики, существовавшие в древнем мире (плод вытравливали различного рода ядами), осуждались Гиппократом и другими известными деятелями того времени, то в наши дни человечество научилось делать манипуляцию, которая всегда считалась постыдной и опасной, а сейчас как будто бы создалась иллюзия, что лишить человека жизни в утробе матери совершенно безболезненно и не вызывает никаких последствий, не оказывает никакого влияния на беременную женщину, ее семью и на окружающих. Эта самая разрушительная иллюзия, к сожалению, в публичном пространстве очень крепко устоялась. Я считаю, что аборт — это, безусловно, убийство. Оно предполагает соучастие друзей, близких, знакомых и врача. Аборт до сих пор воспринимается многими людьми как социальная норма. Цифры, которые мы сейчас имеем по абортам, пугающие. Многое нам предстоит сделать, чтобы перевернуть представление, что такое аборт. Цель Церкви в общественном пространстве — создать полное, безусловное и тотальное нравственное неприятие аборта».

Выступление А. Мохова было посвящено правовому статусу человека до рождения. В зависимости от подхода в этом вопросе он выделил три группы стран: «Первая группа стран, где жизнь, здоровье неродившегося ребенка предоставляется с зачатия. Это сценарий наиболее понятный, вероятный, соответствует этическим нормам, которым должен руководствоваться врач, религиозным и правовым нормам. В основе лежат традиционные ценности того общества, в котором приняты эти нормы. Вторая группа, где эмбрион становится неприкосновенен с определенного срока беременности. Существуют различные варианты: 12 недель, 8 недель, в некоторых странах — с момента одной-двух недель, то есть решаются эти вопросы по-разному и аргументация тоже разная. И третья группа, где в полном объеме охрана прав ребенка предоставляется с момента рождения. До этого предоставляются только отдельные элементы правосубъектности. Россия, к сожалению, входит в этот блок стран. У нас законодательство крайне противоречиво: с одной стороны, ребенок — это лицо, которое родилось, а до этого как будто его нет. С другой, у нас есть норма, когда зачатый, но не родившийся ребенок, может призываться к наследованию. В то же время у нас существует норма, что женщина может прерывать свою беременность до 12 ее недель». По мнению А.А. Мохова, нужно совершенствовать законодательство, опираясь на законодательство первой группы стран. «Признание за эмбрионом человека прав как субъекта, конечно, является сложной юридической и этической проблемой, а развивающиеся репродуктивные технологии ставят свои вызовы перед государством и обществом, однако если мы не решим эту задачу, кардинально ситуация не изменится», — подчеркнул спикер.

В заключение выступила генеральная директриса фонда «Женщины за жизнь» Н. Москвитина, по словам которой очень важно, чтобы вокруг беременной женщины были те люди, которые смогут поддержать ее в решении выносить и родить ребенка. «Проводя социологические исследования, опросив женщин, мы пришли к выводу, что врач является лидером мнения, влияющим на выбор женщины. Важно, что слышит от доктора беременная женщина, впервые пришедшая на прием. Мы разработали регламент общения между врачом и беременной женщиной. И мелочей здесь нет, крайне важно, чтобы врач говорил женщине: „Я поздравляю Вас, Вы будущая мама!“. Врач должен показать женщине модель эмбриона. Она должна знать, что это не просто эмбрион, а человек в начале своего развития. Мы разработали проект обучения акушеров-гинекологов, скрипт этичного общения будущей мамы и врача».

Н. Москвитина также рассказала об одном из первых пилотных проектов, проводящихся по программе «Здравствуй, мама». Он был запущен в Мордовии благодаря поддержке главы региона А. Здунова и позволил снизить количество абортов на 44%.

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