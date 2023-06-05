4 июня 2023 года, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, куда накануне была доставлена икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, сообщает Патриархия.Ru.

Учитывая многочисленные просьбы православных верующих и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Президентом РФ В. Путиным было принято решение о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой Троицы. Члены Священного Синода выразили Президенту России благодарность за принятое решение, которое было поддержано также Министерством культуры России.

Предстоятель Русской Церкви, выступая на заседании Священного Синода, сказал: «Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь».

Перед началом богослужения в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл также поклонился честным мощам святителя Филарета, митрополита Московского.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

На телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес архиепископ Люберецкий и Подольский Аксий.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В завершение Святейший Владыка сказал:

«Сегодня, дорогие мои братья и сестры, мы имели возможность молиться перед образом Святой Троицы, написанным преподобным Андреем Рублевым, — великой святыней земли нашей. По указанию Президента страны нашей Владимира Владимировича Путина этот образ передан в наш храм для того, чтобы он находился здесь определённое время, в течение которого большинство желающих смогут подойти к этой великой святыне и помолиться. Помолиться о единстве народа нашего, о единстве Церкви и о укреплении веры православной среди нас. Господь, явившийся миру как Троица, да укрепляет единство народа нашего и Церкви нашей, чтобы все мы могли быть способными достойно служить Ему и делом, и словом, и мыслями своими. Аминь».

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