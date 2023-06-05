Русская линия
Сводка новостей от 5 июня 2023

Митрополита Тульчинского Ионафан вызвали на суд
Украинские спецслужбы обвиняют владыку в разжигании межрелигиозной вражды и покушении на целостность территории Украины…

Митрополит Тульчинский ИонафанУправляющий Тульчинской епархией УПЦ митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких) получил почтовую повестку явиться 5 июня 2023 года на заседание Винницкого городского суда, которое положит начало рассмотрению уголовного дела против него, возбуждённого по результатам обысков следователями винницкого СБУ, сообщает Информационная служба Тульчинской епархии УПЦ.

По словам владыки Ионафана, обыски производились с нарушениями утверждённой законом процедуры. В частности: конкретное место обнаружения следователями и изъятие ими так называемых «вещественных доказательств», не фиксировалось на видеокамеру, обвиняемый и независимые свидетели не приглашались. Неожиданное появление т.н. «вещдоков» для их протоколирования в гостевой комнате («вітальне») вызывает у владыки вопросы к прокурору судебного заседания.

Митрополит Ионафан решительно заявляет, что он не искал в интернет-сетях листовки с антиукраинскими текстами, не размножал их, не хранил и не распространял среди духовенства, а также не искал по всей Винницкой области пособников для помощи Российской армии.

Митрополит Ионафан надеется и верит, что винницкие судьи внимательно, терпеливо и объективно изучат предъявленные им от СБУ «доказательства» его несуществующей вины, скрупулёзно исследуют фрагменты видеоматериалов от СБУ и протоколы сыскного производства в городе Бершадь и в городе Тульчин (Винницкая область, Украина).

Обвинение СБУ в разжигании митрополитом Ионафаном межрелигиозной вражды и покушении на целостность территории Украины тенденциозны, ибо основаны на антиисторическом заключении одного из двух экспертов церковно-полемической статьи владыки.

Примечательно, что второй эксперт от СБУ в своём отзыве не находит «политической вины» архиерея в упомянутой выше статье.

Русская линия

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