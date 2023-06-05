В собрании приняли участие 70 священнослужителей, которые обсудили с владыкой шаги по нормализации и упорядочению церковной жизни в епархии…

1 июня 2023 года в кафедральном соборе Рождества Христова в Бердянске состоялось первое собрание священнослужителей Бердянской епархии Русской Православной Церкви. Указанная епархия совсем недавно была принята из состава Украинской Православной Церкви под прямое управление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает официальный сайт Бердянской епархии.

Собрание возглавил викарий Его Святейшества епископ Бронницкий Лука, который отметил, что данная встреча носит больше ознакомительный характер. По его словам, личное общение безусловно важно, особенно когда часть территории епархии находится вблизи или даже за линией боевого соприкосновения.

Всего на собрании присутствовали 70 клириков, оставшаяся часть не смогла прибыть по уважительным причинам. Секретарь огласил статистические данные по епархии, также с кратким справочным сообщением выступили благочинные епархиальных округов и руководители отделов, рассказали о жизни и деятельности епархии.

Затем владыка поделился ближайшими перспективами епархиальной жизни, а именно предстоящей работой по перерегистрации всех приходов, а также регистрации епархии. Также, епископ Лука призвал отцов содействовать открытию в Бердянске православной гимназии и поделился планами о налаживании тесного сотрудничества с казачьим войском.

Особое внимание, по словам архиерея, будет уделяться тем благочиниями и приходам, которые находятся ближе к линии боевых действий, епархия будет поддерживать духовенство и население этих районов всем необходимым. Более тесное знакомство с деятельностью епархиальных отделов и духовенства состоится уже в частном порядке.

По окончании встречи состоялась общая фотография епископа Луки с духовенством.

Русская линия