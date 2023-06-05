Православное шествие уже достигло Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря. Главные торжества в честь Святителя Николая состоятся завтра на реке Великой…

Более 20 тысяч верующих принимают участие в Великорецком крестном ходе

3 июня 2023 года в Вятской митрополии начался всероссийский Великорецкий крестный ход — торжественное шествие с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца по Вятской земле на берег реки Великой, где 630 лет назад был обретен чудотворный образ. Это один из наиболее многолюдных и древних крестных ходов в России, сообщает сайт Вятской епархии.

В Троицкую родительскую субботу, день празднования Владимирской иконе Божией Матери, Божественную литургию и молебен с акафистом святителю Николаю в Успенском Трифоновом мужском монастыре Вятки совершили митрополит Вятский и Слободской Марк, епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, многочисленное духовенство.

По окончании богослужения на Соборной площади Трифонова монастыря перед Великорецким образом святителя Николая был совершён молебен с акафистом.

Затем началось молитвенное шествие, которое возглавили архипастыри Вятской митрополии. Всего в нём приняли участие около 22 тысяч верующих.

Молитвенное шествие, возглавляемое митрополитом Вятским и Слободским Марком, состоящее из архиереев епархий Вятской митрополии, духовенства и паломников, торжественно прошествовало вслед за чтимой святыней — Великорецким образом святителя Николая по главной улице города. Вместе с главой Вятской митрополии до Троицкой церкви слободы Макарье Крестным ходом прошествовали епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн, многочисленное духовенство. В шествии принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов.

В первый день пути паломникам благоволила солнечная погода. В полдень Крестный ход достиг Троицкой церкви слободы Макарье. В Макарье перед Великорецким образом был совершен торжественный молебен святителю Николаю, который возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении архипастырей Яранской и Уржумской епархий Вятской митрополии.

Митрополит Марк обратился к паломникам с архипастырским словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры! Поздравляю всех нас с вами с начавшимся Великорецким крестным ходом! В Священном Писании мы с вами читаем, что Господь говорил: «умножая умножу». И мы в эти дни видим, как слова Господа исполняются. Мы обрели икону святителя Николая Чудотворца «Можайский», которая находилась в Успенском соборе Трифронова монастыря, осуществили выпуск регентских курсов, выпускники которых посещают отдаленные приходы и, участвуя в богослужениях, создают благолепие в этих храмах.

Сегодня Господь тоже нас сподобляет не только хорошей погодой, но и тем, что в Троицкий храм слободы Макарье вернулась отреставрированная икона «Всевидящее око», которую мы освятили и сегодня оставляем здесь на постоянное поклонение! С праздником!"

Во второй день пути Крестного хода паломники вслед за иконой святителя Николая совершали длительные переходы по маршруту: Бобино — Загарье — Монастырское. Вечером 4 июня верующие встречали крестноходцев на окраине села Монастырское.

Возле часовни в честь святителя Николая совершился молебен перед Великорецким образом.

Вечерние километры совершались по полям и продолжительной лесной дороге. Большая часть крестоходцев достигла села Монастырское уже в сумерках. Те, кто шли в начале колонны, успели помолиться за молебном святителю Николаю возле Никольской часовни. В течение всей ночи верующие подходили к чтимому образу святителя Николая для поклонения.

5 июня вечером в Великорецком подворье Свято-Трифонова монастыря состоялась торжественная встреча чтимой иконы святителя Николая Чудотворца. Приветствуя паломников из села выдвинулся встречный малый крестный ход, возглавляемый наместником Великорецкого подворья Трифонова монастыря архимандритом Феодором (Рулевым).

У Никольского собора перед принесенной на место обретения святыней сонмом духовенства был совершен торжественный молебен святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских. Богослужение возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы разделили епископ Яранский и Лузский Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн.

Затем митрополит Марк совершил всенощное бдение. Церковные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора Вятской епархии под регентством Юлии Скопиной.

Всенощное бдение в Преображенском храме Великорецкого подворья возглавил епископ Яранский и Лузский Паисий, на берегу реки Великой — епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн.

Главные торжества Великорецкого крестного хода состоятся 6 июня на берегу реки Великой — на месте явления Великорецкой иконы святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских.

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