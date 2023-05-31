Члены Синода извергли из сана бывшего экзарха Святогробского братства в Афинах архимандрит Дамиана…

29 мая 2023 года в Иерусалиме под председательством Блаженнейшего Патриарха Феофила III состоялся Священный Синод Иерусалимской Православной Церкви, сообщает Главный Секретариат Иерусалимского Патриархата.

В ходе заседания члены Синода рассмотрели следующие вопросы церковной жизни:

— заслушали отчёт о прошедших праздниках Святой Пасхи и чина Благодатного огня Великой субботы;

— почтили память преставившегося ко Господу блаженной памяти митрополита Петрского Корнилия;

— заслушали сообщение о недавней поездке Его Блаженства Патриарха Феофила в Брюссель и его участии в качестве гостя на коронации Короля Соединенного Королевства Карла III.

— приняли к сведению отчёт митрополита Вострского Тимофея о деятельности возглавляемого им Экзархата Пресвятого Гроба Господня на Кипре;

— заслушали отчёт Схоларха архимандрита Матфея о работе Патриаршей школы Сиона;

— приняли решение об извержении из священного сана бывшего Экзарха Пресвятого Гроба Господня в Афинах архимандрита Дамиана, служение которого до сегодняшнего дня находилось под запретом, и его изгнании из Святогробского Братства по причине нарушения им канонических благочиния и благоповедения.

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