В ходе заседания члены Синода рассмотрели следующие вопросы церковной жизни:
— заслушали отчёт о прошедших праздниках Святой Пасхи и чина Благодатного огня Великой субботы;
— почтили память преставившегося ко Господу блаженной памяти митрополита Петрского Корнилия;
— заслушали сообщение о недавней поездке Его Блаженства Патриарха Феофила в Брюссель и его участии в качестве гостя на коронации Короля Соединенного Королевства Карла III.
— приняли к сведению отчёт митрополита Вострского Тимофея о деятельности возглавляемого им Экзархата Пресвятого Гроба Господня на Кипре;
— заслушали отчёт Схоларха архимандрита Матфея о работе Патриаршей школы Сиона;
— приняли решение об извержении из священного сана бывшего Экзарха Пресвятого Гроба Господня в Афинах архимандрита Дамиана, служение которого до сегодняшнего дня находилось под запретом, и его изгнании из Святогробского Братства по причине нарушения им канонических благочиния и благоповедения.