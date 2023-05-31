Сегодня, когда Святая Церковь вспоминает столпов Православия — отцов семи Вселенских Соборов, вспомним одного из тех, кто в годину испытаний твердо встал на защиту Православной Церкви, Царского Самодержавия и Русского Народа. Дата и обстоятельства мученической кончины владыки Серафима в точности не известны. Однако известна дата начала гонений против него, — в мае 1917 г. он был изгнан с кафедры.

Будущий владыка родился в 1856 г. в семье священника в Воронежской губернии и в миру звался Сергеем Георгиевичем. Образование получил в Воронежской семинарии и Московской духовной академии. Овдовев, принял в 1899 г. постриг, был наместником Высоко-Петровского монастыря в Москве, в 1905 г. хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии. Активно поддерживал русских патриотов в организации борьбы против революции, участвовал в работе монархических съездов, которые проходили в Москве, освящал хоругви патриотических союзов. В 1908 г. назначен епископом Подольским, а в 1914 г. переведен на место будущей Царской Голгофы — в Екатеринбург.

2 марта 1917 г., когда стало известно об отречении Государя, владыка произнес проповедь, в которой осудил свершившуюся революцию и ее творцов. Это был мужественный шаг, не многие сумели преодолеть общественную эйфорию и страх перед ликующей чернью и разглядеть во внешне мирном перевороте грядущие кровавые катаклизмы. Временное правительство потребовало сместить епископа Серафима с кафедры. 10 мая епархиальный съезд духовенства принял позорное решение об изгнании владыки Серафима. Он был уволен на покой с определением местопребывания в Новоспасском монастыре. В начале января 1918 г. монастырь был превращен большевиками в тюрьму, первым узником которой стал епископ Серафим. По не вполне точным данным, он был расстрелян в 1921 г. В Новоспасском монастыре есть глухой дворик, где, как рассказывают, чекисты расстреливали русских мучеников за Веру, Царя и Отечество.

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