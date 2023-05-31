Владыка совершил первую Литургию в городе и встретился с благочинными округов Бердянской епархии для обсуждения первоочередных вопросов…

28 мая 2023 года, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, епископ Бронницкий Лука прибыл в Бердянск и совершил Божественную Литургию в Христорождественском кафедральном соборе города, сообщает сайт Бердянской епархии.

Архипастырю сослужили сотрудники Епархиального управления в священном сане, благочинные и духовенство Бердянской епархии. Богослужебные песнопения исполнил хор Христорождественского собора Бердянска.

По сугубой ектении епископ Лука вознес молитву о Святой Руси.

За богослужением молились первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Александрович Толмачев, глава ВГА города Бердянска Александр Сауленко, а также представители власти и силовых структур.

По окончании Божественной Литургии владыка совершил молебен на всякое благое дело и обратился к собравшимся со словами проповеди, в которой, в частности, отметил:

«Совсем недавно состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Синод рассмотрел вопрос о замещении Бердянской кафедры, потому что духовенство и верные чада епархии обратились к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой взять Бердянскую епархию под свой Первосвятительский омофор. И он, как многомилостивый отец это сделал, и отправил меня, его викария, епископа Бронницкого, чтобы действительно здесь была полнота жизни, ведь не может оставаться Церковь без архиерея. Поэтому прошу молитв ваших, прошу помощи и содействия, ведь мы теперь одна семья. Я уверен, что с Божией помощью, молитвами наших святых угодников Божиих, по молитвам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Церковь наша будет процветать. Поэтому дорогие отцы, братья и сестры давайте всегда будем прославлять Бога, славословить Его и испрашивать помощи во всех делах. Как и сегодня мы в молебне на всякое благое дело испрашивали Божиего благословения на начало моих Архипастырских трудов здесь. Трудов, чтобы служить Богу, служить людям, чтобы вся Бердянская епархия и вся земля процветала и украшалась».

В ответном слове представители Администраций области и города также пожелали владыке успехов в таком важном и долгожданном начинании и преподнесли цветы.

Владыка в свою очередь преподнес в дар Христорождественскому собору богослужебное Евангелие.

По окончании богослужения епископ Лука встретился с благочинными округов Бердянской епархии для обсуждения первоочередных вопросов, касательно положения дел в епархии, и подготовки к епархиальному собранию.

Также, архипастырь осмотрел здание Епархиального управления и познакомился с сотрудниками, жизнью и деятельностью епархии, а также рассмотрел некоторые перспективные епархиальные проекты.

Русская линия