За кого голосовал во время этих выборов глава Фанара остаётся неизвестным…

Патриарх Константинопольский Варфоломей проголосовал 28 мая во втором туре выборов президента Турции. Двумя неделями ранее Патриарх также голосовал в первом туре выборов на избирательном участке в стамбульском Фанаре, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vema.

29 мая, когда было объявлено, что во втором туре выборов победил Реджеп Тайип Эрдоган, Патриарх Варфоломей направил турецкому лидеру поздравления, пожелав ему «плодотворного и успешного» президентского срока «на благо всех граждан страны», пишет Orthodox Times.

При этом за кого голосовал глава Фанара на этих выборах, остаётся только догадываться.

С переизбранием на пост президента Турецкой Республики Эрдогана поздравил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Народы России и Турции имеют многие связи, над укреплением которых Вы и Ваши соратники немало потрудились в прошлые годы», — отметил предстоятель Русской Православной Церкви.

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