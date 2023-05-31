Русская линия
Сводка новостей от 31 мая 2023

Константинопольский Патриарх Варфоломей поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
За кого голосовал во время этих выборов глава Фанара остаётся неизвестным…

Константинопольский Патриарх ВарфоломейПатриарх Константинопольский Варфоломей проголосовал 28 мая во втором туре выборов президента Турции. Двумя неделями ранее Патриарх также голосовал в первом туре выборов на избирательном участке в стамбульском Фанаре, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vema.

29 мая, когда было объявлено, что во втором туре выборов победил Реджеп Тайип Эрдоган, Патриарх Варфоломей направил турецкому лидеру поздравления, пожелав ему «плодотворного и успешного» президентского срока «на благо всех граждан страны», пишет Orthodox Times.

При этом за кого голосовал глава Фанара на этих выборах, остаётся только догадываться.

С переизбранием на пост президента Турецкой Республики Эрдогана поздравил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Народы России и Турции имеют многие связи, над укреплением которых Вы и Ваши соратники немало потрудились в прошлые годы», — отметил предстоятель Русской Православной Церкви.

Русская линия

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Константинопольский Патриарх Варфоломей поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
За кого голосовал во время этих выборов глава Фанара остаётся неизвестным...

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