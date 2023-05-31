Отныне попытки отговорить человека от смены пола будут караться на Кипре от 2 до 3 лет тюрьмы…

Парламент некогда православного Кипра принял на прошлой неделе закон об уголовной ответственности за так называемую «конверсионную терапию». В соответствии с законодательным актом киприотам отныне запрещено даже просто вести разговоры о пагубности содомии и изменения пола и пытаться уговаривать человека отказаться от этого греха, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Cyprustimes.com.

Правонарушения в этой сфере предусматривают от 2 до 3 лет тюремного заключения или штраф от 5 до 10 тысяч евро.

За закон проголосовали 36 депутатов парламента Кипра, 6 проголосовало против, один воздержался.

С протестом по этому поводу выступила Кипрская Православная Церковь, заявившая в синодальном обращении, что предложенная законодательная инициатива ведёт к «духовному вырождению общества» и является «не самой лучшей для народа, борющегося за своё национальное выживание».

В свою очередь, комментируя позицию Священного Синода, депутат Гиоргос Кукумас назвал её «проблемной и ненаучной».

Стоит отметить, что запрета «конверсионной терапии», направленной на то, чтобы отговорить человека от смены пола и отказаться от содомских наклонностей, долгое время добивались половые извращенцы. И Кипр в этой борьбе в итоге капитулировал.

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