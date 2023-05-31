Об этом он сам сообщил журналистам из больницы…

Запрещённый в служении протоиерей Леонид Калинин попал с высоким давлением в больницу в Москве, где пробудет как минимум до утра. Ранее ряд российских СМИ, выступающих в поддержку священника, сообщили о его госпитализации, передаёт РИА Новости.

«Да. Правда. Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать „скорую“ и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу..», — сказал клирик в ответ на вопрос, правда ли, что он оказался в больнице с сердечным приступом.

Протоиерей Леонид Калинин ранее исполнял обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви, а также был членом Патриаршего совета по культуре. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом от 26 мая освободил его от занимаемых в структуре Церкви должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя «Троицы» Андрея Рублева и запретил его в служении.

Заместитель управделами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) ранее пояснил РИА Новости, что запрет в служении не является необратимым, он может быть снят епархиальным архиереем. Для этого клирик должен принести достойные плоды покаяния.

Хотелось бы верить, что отец Леонид, правда, так переживает по поводу своего запрета, что попал в больницу. Это означало бы, что он близок к признанию своих ошибок и принесению покаяния. Однако, пока все подобные сообщения о «поднявшемся давлении» более походят на какую-то неместную и странную пиар-кампанию в поддержку «гонимого священника».

Русская линия