Русская линия
Сводка новостей от 30 мая 2023

Украинские власти отказались от празднования Дня Победы 9 мая
Вместо этого украинцам предлагают праздновать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне…

День Победы29 мая 2023 года украинские депутаты поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского № 9278, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает СПЖ.

В парламенте отметили, что принятие такого закона будет «способствовать утверждению в Украине европейской традиции празднования» Дня победы и «позволит развенчать мифы и манипуляции советско-российской пропаганды».

Всего «за» законопроект проголосовали 317 народных депутатов из 353 присутствующих. Один депутат проголосовал «против», ещё 35 — «не голосовали».

Многие украинцы посчитали принятие этого закона плевком в могилы тех солдат, которые воевали с фашистской Германией. При этом даже патриотически настроенные украинские Телеграм-каналы обращают внимание, что своими действиями украинские власти полностью отдают День Победы на откуп России.

Русская линия

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