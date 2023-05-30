Вместо этого украинцам предлагают праздновать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне…

29 мая 2023 года украинские депутаты поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского № 9278, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает СПЖ.

В парламенте отметили, что принятие такого закона будет «способствовать утверждению в Украине европейской традиции празднования» Дня победы и «позволит развенчать мифы и манипуляции советско-российской пропаганды».

Всего «за» законопроект проголосовали 317 народных депутатов из 353 присутствующих. Один депутат проголосовал «против», ещё 35 — «не голосовали».

Многие украинцы посчитали принятие этого закона плевком в могилы тех солдат, которые воевали с фашистской Германией. При этом даже патриотически настроенные украинские Телеграм-каналы обращают внимание, что своими действиями украинские власти полностью отдают День Победы на откуп России.

Русская линия