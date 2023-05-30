29 мая 2023 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одобрил представленный парламентом новый проект закона о противодействии содомии, в котором учтены замечания главы государства. Закон предусматривает смертную казнь за однополые сексуальные акты при отягчающих обстоятельствах и 20 лет тюрьмы за пропаганду содомии, сообщает ТАСС.

Депутаты учли пожелания главы государства и смягчили требование к гражданам сообщать о любых противоестественных отношениях. В окончательной версии закона это требование сохранилось только в случаях вовлечения в подобные отношения детей.

Содомия была и ранее запрещена в Уганде и каралась пожизненным заключением. Позднее эту норму отменили. Теперь же этот закон ужесточили.

В связи с этим главный защитник половых извращенцев в мире — президент США Джо Байден — тут же поручил Совету национальной безопасности Белого дома оценить последствия этой инициативы для всех составляющих взаимодействия Вашингтона с Кампалой, включая оказание помощи и привлечение инвестиций.

«Опасность, связанная с этим отступлением от демократии, угрожает всем, кто живёт в Уганде, включая сотрудников ведомств США, наших партнёров по реализации [взаимодействия], туристов, членов делового сообщества и других лиц», — полагает Байден.

Он «поручил Совету национальной безопасности [Белого дома] оценить последствия этого закона для всех составляющих взаимодействия США с Угандой», включая оказание помощи и привлечение инвестиций. «Мы также рассматриваем дополнительные шаги, включая введение санкций и запрет на въезд в США всех, кто связан с серьезными нарушениями прав человека или коррупцией», — добавил Байден.

Президент США назвал принятие закона «трагическим нарушением всеобщих прав человека, что является недостойным народа Уганды и ставит под угрозу важнейший экономический рост в стране». «Я присоединяюсь к людям по всему миру, в том числе ко многим в Уганде, кто призывает к его незамедлительной отмене. Никто не должен жить в постоянном страхе за свою жизнь или подвергаться насилию и дискриминации. Это неправильно», — подчеркнул Байден. По его версии, с момента начала рассмотрения закона «растет число сообщений о насилии и дискриминации» в республике.

Президент США полагает, что американские программы «способствовали экономическому росту и производительности сельского хозяйства» в Уганде. По его мнению, это позволило привлечь дополнительные инвестиции в страну и укрепило двусторонние торговые связи. «Правительство США суммарно инвестирует каждый год почти $ 1 млрд в людей, компании и институты Уганды, вооруженные силы и продвижение нашей общей повестки», — заявил Байден.

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