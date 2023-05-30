Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, дочь Суздальского князя Димитрия Константиновича, была супругой Великого князя Московского Димитрия Донского. Их счастливый союз был для Руси залогом союза и мира между Москвой и Суздалем.

Вся жизнь великокняжеской четы прошла под духовным руководством и благословением великих святых земли Русской — святителя Алексия и преподобного Сергия, а также ученика преподобного — святого Феодора, игумена Московского Симонова монастыря (впоследствии архиепископа Ростовского), который был духовником Евдокии. Преподобный Сергий крестил самого Димитрия и двух его детей, в том числе и первенца Василия (у великокняжеской четы родилось 5 сыновей и 3 дочери).

Это был поистине благословенный христианский брак. Автор «Слова о житии..» князя Димитрия находит удивительные и точные слова для описания совместной жизни великокняжеской четы: «Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Так же и Димитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем Божественного Духа распалялись и слезами покаяния очищались.

В страшный 1380 год княгиня по праву разделила с великим князем подвиг борьбы за освобождение Руси от монголо-татарского ига, — горячими молитвами и делами любви. В память победы на Куликовом поле Евдокия построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был расписан великими иконописцами Древней Руси Феофаном Греком и Симеоном Черным.

Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387 году она основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету, была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери. 26 августа 1395 г. великая княгиня Евдокия с сыновьями, митрополитом, духовенством, боярами, с множеством собравшихся жителей Москвы встретили икону Богоматери на Кучковом поле. В тот самый день и час Тамерлан в сонном видении увидел «Светозарную Жену», окруженную сиянием и множеством «молнеиносных воинов», грозно устремившихся вперед. По совету своих наставников Тамерлан отдал приказ войскам повернуть от границ Руси.

Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ Архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля.

В 1407 г., после видения архангела Михаила, предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Евдокия решила принять монашество, к которому стремилась всю свою жизнь. В молитве и подвиге свершив свой земной путь, преподобная Евфросиния мирно почила 7 июля 1407 года и погребена была в основанном ею Вознесенском монастыре.

Точная дата кончины известного русского писателя и драматурга, активного участника монархического движения, одного из руководителей Союза Русского Народа (СРН) князя Михаила Николаевича Волконского неизвестна. Но известна дата рождения — 7 мая 1860 г.

Он принадлежал к числу самых знатных русских фамилий, его род вел происхождение от Рюрика. Образование получил в элитном Императорском Училище правоведения, воспитанники которого обычно делали карьеру государственных служащих. Однако князь Волконский получил известность на поприще литературы, став автором ряда исторических романов и повестей (писал под псевдонимом Манценилов). Его прославили романы «Князь Никита Феодорович», «Мальтийская цепь», «Воля судьбы», «Кольцо императрицы» и др., которые сегодня вновь на полках магазинов. Его драматические произведения «Вампука, принцесса Африканская», «Гастроль Рычалова» и др. в свое время пользовались успехом у публики. В 1892−94 гг. князь Волконский был редактором одного из самых популярных журналов «Нива», сотрудничал в газете «Новое время».

В годину революционной смуты князь Волконский принял активное участие в монархическом движении. Будучи русским православным националистом, он вступил в состав Русского Собрания (РС) уже в первые годы существования организации, а в 1904−06 гг. был членом Совета РС. В 1905−06 гг. Волконский принял деятельное участие в правом сатирическом журнале «Виттова пляска», разоблачавшем всесильного тогда графа С.Ю.Витте, инициатора злосчастного Манифеста 17 октября. Журнал был запрещен, но Волконский и его единомышленники продолжили дело в журналах «Плювиум» и «Продолжение Виттовой пляски». Особенно активное участие принял князь Волконский в деятельности СРН: он выступал на знаменитом первом митинге Союза в ноябре 1905 г. в Михайловском манеже, собравшем около 20 тыс. человек, некоторое время был редактором органа СРН — газеты «Русское знамя». Волконский активно участвовал в организации монархических союзов среди рабочих Петербурга, был делегатом 3-го Всероссийского монархического съезда в Киеве в октябре 1906 г. как делегат от Союза русских рабочих. Князь принимал участие в работах Ярославского совещания монархистов в марте 1909 г., занимая на тот момент должность председателя Петербургского губернского отдела СРН. Призывал правых отказаться от прежней порочной практики обращаться с просьбами к правительству. Монархисты должны показать правительству, что они могут действовать самостоятельно, чтобы правительство считалось с ними как с серьезной силой, которая сама может правительству что-то дать, а не только обременять правительство просьбами. После раскола в СРН и начала ожесточенной внутренней борьбы в Союзе вместе с другим основателем и лидером СРН художником А.А.Майковым отошел от активной деятельности в монархических организациях. Скончался в начале 1917 г., по всей видимости, еще до революции.

Сегодня также день памяти дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-истребителя Бориса Феоктистовича Сафонова, павшего в бою 30 мая 1942 года.

Он родился 26 августа 1915 г. в селе Синявине Тульской губернии. Окончив с отличием семилетку, Борис Сафонов поступил в Тульскую железнодорожную школу фабрично-заводского ученичества, также занимался в планерной школе и в школе летчиков Осоавиахима. По окончании Качинской летной школы Сафонов служил в морской авиации Северного флота. С началом Великой Отечественной войны он отличился в воздушных боях с немецкими захватчиками. Уже к началу сентября 1941 г. летчик был награжден двумя орденами Красного Знамени, а 16 сентября того же года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Истребительный авиаполк, где он служил, был награжден орденом Красного Знамени, а затем стал гвардейским. 30 мая 1942 г. гвардии подполковник Сафонов, будучи уже командиром полка, вылетел во главе звена истребителей на прикрытие каравана судов, идущих к Мурманску. Ведя бой с превосходящими силами противника, летчик сбил три вражеских самолета, но и сам погиб в этом бою. 14 июня 1942 г. отважный летчик был посмертно награжден второй медалью «Золотая Звезда».

Сафонов стал первым из тех, кому дважды было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне. Летчик-герой не прожил и 27 лет, провоевал менее года, половину этого срока в должности командира полка, при этом около месяца проболел и находился в госпитале. Он сражался на самолетах, в техническом плане существенно уступавших самолетам противника, но сумел до момента своей гибели совершить 234 боевых вылета и сбить лично 30 и в группе 3 самолета противника.

Русская линия