В США остались крайне недовольны тем, что власти самопровозглашённого Косово без их санкции начали захват административных зданий в сербских анклавах…

Вашингтону на данном этапе не нужен ещё один вооруженный конфликт в Европе, а потому американцы остались крайне недовольны тем, что власти самопровозглашённого Косово под прикрытием миротворцев НАТО якобы без их санкции попытались захватить административные здания в сербских анклавав края, что спровоцировало массовые акции протеста сербов и кровавые столкновения.

В связи с этим США потребовали от приштинских властей как можно скорее вывести специальные единицы косовской полиции из административных зданий. Об этом во вторник заявил журналистам посол США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньер, сообщает ТАСС.

«Мы (США — прим. ТАСС) считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно, поэтому мы потребовали у правительства [в Приштине] вывести полицию из этих трех муниципальных зданий», — заявил Ховеньер.

Он отметил, что США «не понимают», почему приштинские градоначальники не могут использовать «альтернативные места или другие общественные здания для выполнения своих обязанностей». «Мы потребовали от косовского премьера Альбина Курти срочно предпринять шаги по деэскалации ситуации на севере [Косова и Метохии]. Он не ответил на наши требования», — отметил посол.

По его словам, Приштина не согласовывала с США действия по захвату административных зданий. «Власти [непризнанного] Косова не согласовывали с Вашингтоном действия, предпринятые в пятницу. <…> Когда мы об этом узнали, то отреагировали резко против этого. Такое решение негативно повлияло на репутацию Косова и свело на нет усилия по нормализации отношений между Белградом и Приштиной», — заявил Ховеньер.

Посол также сообщил, что США потеряли энтузиазм к продвижению Косова на евро-атлантическом пути. «Должен сказать, что в данный момент [из-за событий на севере Косова и Метохии] у США не много энтузиазма реагировать на такие интересы Косова, как, например, продвижение среди непризнанных стран, или для активной работы по продвижению Косова на евро-атлантическом пути», — заявил Ховеньер.

Конечно, сложно себе представить, что американские власти якобы не знали, что косовары готовятся к вторжению на территорию сербских общин. Однако, судя по реакции Вашингтона, американцы точно не ожидали, что это вызовет такую жёсткую ответную реакцию сербов и поставит Балканы на грань новой войны.

Накануне выборов Байдену совсем не к чему ещё один вооружённый конфликт, а потому Вашингтон пытается отыграть всё назад и при этом сделать вид, что они здесь не при чём.

Русская линия