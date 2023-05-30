Русская линия
Сводка новостей от 30 мая 2023

Пробный шар
Украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Большинство из них были сбиты. Однако, столице необходимо усилить свою защиту…

МоскваСегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начинённых взрывчаткой и кумулятивными поражающими элементами, сообщает РИА Новости.

По данным МО России, в атаке участвовало восемь БПЛА самолетного типа, из которых три было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять сбито ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье на подлете к Москве. В Подмосковье сбитые или поврежденные дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Три беспилотника нанесли незначительные повреждения многоэтажкам на улице Атласова, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте.

Никто из жителей столицы серьёзно не пострадал — по информации от мэра Москвы Сергея Собянина, два человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Никаких важных гражданских или военных объектов ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на предполагаемом маршруте БПЛА с территории Украины повреждено не было. Все гражданские и военные службы, а также аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме.

Тем не менее, многие москвичи недоумевают, почему власти допустили такую атаку. И если с военной точки зрения такие «украинские налёты» не имеют никакого смысла и никак не сказываются на СВО, то с точки зрения роста недовольства жителей столицы, они попадают в цель — многие начинают требовать от Минобороны принять срочные меры и «прекратить это безобразие». Ведь если сегодня в виде пробного шара прилетели дроны, то завтра могут прилететь и ракеты.

Вот только военные, судя по всему, могут решить не все вопросы, и такие атаки в воюющей стране вполне могут вскоре оказаться обыденностью. Во всяком случае, жители Белгородской и Курской областей, подвергающиеся постоянным обстрелам ВСУ, уже давно поняли, что российская армия тоже не всесильна.

Надеемся, что в Минобороны сделают нужные выводы, обратят внимание на эскалацию конфликта и смогут максимально прикрыть российские города от подобного рода налётов. Нам же, как православным верующим, хотелось бы видеть реакцию на эти атаки не только со стороны властей, но и священноначалия Русской Православной Церкви. Есть, в конце концов, в православной практике традиция совершать для защиты от супостата воздушные Крестные ходы.

Русская линия

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Украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Большинство из них были сбиты. Однако, столице необходимо усилить свою защиту...

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