Сегодня утром территорию Москвы атаковало несколько беспилотников-камикадзе, начинённых взрывчаткой и кумулятивными поражающими элементами, сообщает РИА Новости.

По данным МО России, в атаке участвовало восемь БПЛА самолетного типа, из которых три было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять сбито ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье на подлете к Москве. В Подмосковье сбитые или поврежденные дроны упали в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также в элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. Три беспилотника нанесли незначительные повреждения многоэтажкам на улице Атласова, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте.

Никто из жителей столицы серьёзно не пострадал — по информации от мэра Москвы Сергея Собянина, два человека обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались. Никаких важных гражданских или военных объектов ни в Москве, ни в Подмосковье, ни на предполагаемом маршруте БПЛА с территории Украины повреждено не было. Все гражданские и военные службы, а также аэропорты в Москве и Подмосковье работают в штатном режиме.

Тем не менее, многие москвичи недоумевают, почему власти допустили такую атаку. И если с военной точки зрения такие «украинские налёты» не имеют никакого смысла и никак не сказываются на СВО, то с точки зрения роста недовольства жителей столицы, они попадают в цель — многие начинают требовать от Минобороны принять срочные меры и «прекратить это безобразие». Ведь если сегодня в виде пробного шара прилетели дроны, то завтра могут прилететь и ракеты.

Вот только военные, судя по всему, могут решить не все вопросы, и такие атаки в воюющей стране вполне могут вскоре оказаться обыденностью. Во всяком случае, жители Белгородской и Курской областей, подвергающиеся постоянным обстрелам ВСУ, уже давно поняли, что российская армия тоже не всесильна.

Надеемся, что в Минобороны сделают нужные выводы, обратят внимание на эскалацию конфликта и смогут максимально прикрыть российские города от подобного рода налётов. Нам же, как православным верующим, хотелось бы видеть реакцию на эти атаки не только со стороны властей, но и священноначалия Русской Православной Церкви. Есть, в конце концов, в православной практике традиция совершать для защиты от супостата воздушные Крестные ходы.

Русская линия