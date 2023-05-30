В ночь со 2 на 3 мая украинские спецслужбы попытались нанести первый удар по Московскому Кремлю. А уже в ночь с 29 на 30 мая они повторили свою атаку в более масштабной форме, атаковав столицу России во второй раз. При этом три дрона попали в многоэтажные дома, а остальные были нейтрализованы.

Ранее мы уже писали, в чём практический смысл подобного рода безрезультатных атак Украины на российскую столицу. Очевидно, что ход военных действий такие налёты изменить в принципе не могут. Также очень сомнительно, что украинцы рассчитывают такими атаками убить российского лидера. Тогда зачем они тратят так много сил?

Речь идёт о попытке повысить заметно упавший за последнее время моральный дух украинцев, которые переживают потерю Бахмута и наблюдают постоянные ракетные обстрелы своих городов со стороны российской армии вместо разрекламированного украинского контрнаступления. Однако более важной целью, как кажется, является попытка Киева спровоцировать Кремль на предельно жёсткий эмоциональный ответ и возможно даже заставить его оставить оборону и пойти в наступление.

Какие бы не делал заявления президент Украины Владимир Зеленский по поводу грядущего масштабного контрнаступления ВСУ, в реальности на Банковой понимают, что шансы на успех в таком наступлении, когда армия России стоит в жёсткой обороне, у них невелики, а риски существенные. А потому западные советники рекомендуют украинцам всячески провоцировать Кремль на эмоциональный ответ, однако тот всё терпит и продолжает укреплять рубежи.

Кстати, президент России Владимир Путин дал понять, что всё понимает и весьма сдержанно отреагировал на действия Киева, по сути, подтвердив, что украинские власти пытаются спровоцировать Кремль на нужную для них эмоциональную реакцию, чтобы затем во всём обвинить Россию:

«Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто не сопоставима территория самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы — огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать.

Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать.

Но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, всё-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны, и просто понимать, что есть ещё другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то «грязные» устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно: мы знаем, что у них на уме.

Понятно, что, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых именно в России, но это не так: не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году — киевский режим развязал войну на Донбассе — и не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы.

И лишнее подтверждение тому — эта атака на мирные объекты в Москве. Но повторяю ещё раз: система ПВО у нас в столице сработала штатно. Есть над чем работать, повторю ещё раз, и мы знаем, что надо делать".

Таким образом, очередная попытка Киева вызвать Кремль на эмоции провалилась.

Русская линия