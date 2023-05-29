Русская линия
Сводка новостей от 29 мая 2023

В «ПЦУ» назревает раскол
После решение «Архиерейского собора» украинских раскольников о переходе «ПЦУ» на новый стиль «духовенство» Харьковско-Полтавской епархии отказалось выполнять это решение…

Епифаний ДуменкоКалендарный вопрос и решение «Архиерейского собора ПЦУ» о переходе на новоюлианский стиль может спровоцировать новый раскол среди раскольников, когда от «ПЦУ» отделяться те, кто не желает в угоду Фанару отказываться от юлианского календаря, сообщает СПЖ.

«Духовенство» Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ во главе с «архиепископом» Афанасием Шкурупием не поддержало решение «архиерейского собора» ПЦУ о переходе на «большевистский календарь» и решило остаться на старом стиле, сообщает Telegram-канал «За Украинскую церковь».

Собрание состоялось 15 мая 2023 года в Полтаве в Свято-Михайловском кафедральном храме «ПЦУ».

Подавляющим большинством голосов участники епархиального собрания выразили несогласие с календарной реформой в ПЦУ: 19 — против, за — 1, воздержался — 3.

«Епифаний Думенко и Евстратий Зоря таки раскололи церковь. Они не спросили народ, а протянули решение, выгодное лишь греко-католикам. Позиция епархии Афанасия Шкурупия — это лишь вершина айсберга, большинство приходов ПЦУ, как говорит опрос рядовых священников, не одобряют новый стиль», — говорится в сообщении.

Насколько серьёзным окажется этот раскол, пока неизвестно. Скорее всего, в «ПЦУ» постараются принять меры и подключат власти, чтобы успокоить своих адептов в Харькове и на Полтаве. Тем не менее, сигнал для Епифания Думенко крайне неприятный.

Русская линия

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В «ПЦУ» назревает раскол
После решение «Архиерейского собора» украинских раскольников о переходе «ПЦУ» на новый стиль «духовенство» Харьковско-Полтавской епархии отказалось выполнять это решение...

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