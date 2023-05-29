Его Святейшество возглавил торжества в честь открытия и освящения новопостроенного Троицкого кафедрального собора…

27 мая 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Ханты-Мансийскую митрополию, в ходе которого Его Святейшество совершил утреню Всенощного бдения в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Сургуте, а также Божественную литургию и чин великого освящения воссозданного Свято-Троицкого собора Сургута.

28 мая Патриарх Кирилл освятил три престола кафедрального собора: центральный — в честь Святой Троицы, южный — в честь праведных Симеона и Анны пророчицы, северный — в честь мученицы Галины.

В храме присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе В. Якушев; губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н. Комарова; глава г. Сургута А. Филатов; генеральный директор и совладелец ПАО «Сургутнефтегаз» В. Богданов.

За Литургией молились настоятельница женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» г. Сургута игумения Георгия (Алгинина) и насельницы обители, члены Православного братства Ханты-Мансийской епархии, учащиеся Православной гимназии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Ханты-Мансийска и Нижневартовской православной гимназии в честь Казанской иконы Божией Матери, прихожане и паломники.

Богослужебные песнопения исполнили хор духовенства Ханты-Мансийской митрополии (регент — иерей Григорий Белянин), хоровая капелла «Светилен» г. Сургута (регент — А.В. Загроцкая), и хор Свято-Троицкого собора г. Сургута под управлением Ю.В. Мануйловой.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз», «Спас», «Югра», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru и на сайте Ханты-Мансийской епархии. Трансляция была выведена на большой экран, установленный перед с собором.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Николай Гамм, клирик храма святителя Николая Мирликийского Сургута.

По окончании Литургии митрополит Ханты-Мансийский Павел приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес в дар Его Святейшеству Патриарший жезл.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В благодарность за труды на благо Святой Церкви Святейший Владыка вручил митрополиту Павлу памятные крест и панагию.

Затем Святейший Патриарх Кирилл огласил свой указ: «В связи с завершением строительства Свято-Троицкого собора г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа — Югры усвоить означенному собору статуса кафедрального, с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по „Отче наш“. Преображенскому собору города Сургута, ранее имевшему статус кафедрального, быть приходским с сохранением наименования „Преображенский собор города Сургута“ и с правом совершения в нем Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по „Отче наш“».

В дар храму Святейший Владыка передал старинный образ апостола Павла. Участникам богослужения Предстоятель благословил раздать иконки Святой Троицы с Патриаршим благословением.

Затем были вручены церковные награды во внимание к помощи и трудам по строительству Свято-Троицкого собора г. Сургута.

Учредитель группы компаний «Сибпромстрой» Н. Сторожук был удостоен ордена преподобного Андрея Иконописца I степени.

От лица компании Н. Сторожук передал Его Святейшеству мощевик 1876 года, возвращенный из-за рубежа. Святейший Владыка благословил оставить этот мощевик в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Далее были награждены:

— настоятель храма великомученика Георгия Победоносца г. Сургута, благочинный Сургутского городского округа Ханты-Мансийской епархии протоиерей Антоний Исаков — орденом благоверного князя Даниила Московского II степени;

— учредитель группы компаний «Сибпромстрой» В.А. Кожаев — орденом благоверного князя Даниила Московского II степени;

— генеральный директор ООО СК «Ювис» В.Ю. Башков — орденом преподобного Серафима Саровского II степени;

— генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» О.В. Ваховский — орденом преподобного Серафима Саровского III степени;

— заместитель генерального директора ООО СК «Ювис» А.Ю. Башков — орденом благоверного князя Даниила Московского III степени;

— главный инженер ООО СК «Ювис» А.Н. Вихарев — орденом благоверного князя Даниила Московского III степени;

— директор «Сибпромстрой № 18» С.В. Немберг — орденом преподобного Серафима Саровского III степени;

— заместитель директора по архитектуре ООО «Проектстройконструкция» Д.А. Шестаков — Патриаршим знаком храмостроителя.

В завершение богослужения Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал не только материальное участие, но помогал своими молитвами, своей поддержкой, своим содействием.

И хотел бы поблагодарить губернатора Ханты-Мансийского округа Наталью Владимировну за неизменное доброе отношение к церковной жизни. Мы помним всё то доброе, что Вы делали и делаете, и пусть Господь укрепляет Вас в Ваших дальнейших трудах.

Строительство храма есть свидетельство о самом главном — о том, что вера наша — живая вера. И покуда будет так и будут созидаться Божии храмы — и Россия будет непобедимой!

Ещё раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником! Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Аминь"

По окончании Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Сургута, состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой и главой Ханты-Мансийской митрополии митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом.

В ходе встречи Предстоятель Русской Православной Церкви отметил важное значение Ханты-Мансийского автономного округа для жизни всего многонационального Российского государства.

Святейший Патриарх Кирилл и глава региона обсудили вопросы взаимодействия Церкви и государства в области культуры и просвещения. В частности, Н. Комарова рассказала о поддержке со стороны ХМАО города Макеевка в Донецкой Народной Республике, куда предполагается отправить 20 комплектов «Православной Энциклопедии».

По окончании встречи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отбыл в Москву.

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