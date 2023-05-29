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Сводка новостей от 29 мая 2023

Константинопольский Патриарх Варфоломей позвонил арестованному митрополиту Вышгородскому Павлу и предложил решить все его проблемы, если он перейдёт в «ПЦУ»
Наместник Киево-Печерской лавры от «помощи» Фанара отказался, а потому суд Киева продлил ему домашний арест ещё на 30 дней…

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)Соломенский районный суд Киева продлил круглосуточный домашний арест наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Судебное заседание, на котором решался вопрос о продолжении меры пресечения для архиерея, состоялось 29 мая 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Suspilne.media.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет», — сказано в сообщении.

Как отмечается, свое ходатайство прокурор Евгений Завистовский пояснил тем, что продолжается досудебное расследование и митрополит Павел якобы «может влиять на свидетелей».

Наместник Лавры выразил несогласие с прокурором и заявил, что открытое против него уголовное производство — политически мотивировано. В частности, владыка Павел указал, что не так давно ему звонил Константинопольский Патриарх Варфоломей и заявил, что если наместник и монахи Киево-Печерской Лавры перейдут в «ПЦУ» и поступят в прямое подчинение Епифанию Думенко, то с владыки Павла снимут все инкриминируемые ему обвинения, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

В связи с этим адвокат протоиерей Никита Чекман просил суд назначить владыке меру пресечения в виде личного обязательства, а также снять с архиерея электронный браслет, учитывая состояние его здоровья. Митрополит Павел также обратился с просьбой снять браслет и разрешить ему хотя бы два раза в месяц посещать Лавру. Суд прошения не удовлетворил.

1 апреля 2023 года сотрудники СБУ вручили митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям: разжигание религиозной розни и «оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины». В тот же день суд избрал наместнику Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

Русская линия

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Константинопольский Патриарх Варфоломей позвонил арестованному митрополиту Вышгородскому Павлу и предложил решить все его проблемы, если он перейдёт в «ПЦУ»
Наместник Киево-Печерской лавры от «помощи» Фанара отказался, а потому суд Киева продлил ему домашний арест ещё на 30 дней...

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