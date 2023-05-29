Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал три варианта, два из которых могут устроить Москву в связи с военными действиями между Россией и Украиной…

Заместитель председателя Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале опубликовал пространный пост, в котором дал понять западным политикам, как в Кремле видят развитие событий в связи с продолжающимися военными действиями между Россией и Украиной.

Сама по себе публикация Дмитрия Медведева, конечно, в реальности мало что меняет, однако, она даёт понятие того, на что рассчитывают в Москве и с чем готовы согласиться, а на что не пойдут ни в коем случае. При этом надо признать, что из-за обилия ничем не подкреплённых заявлений и угроз со стороны зампреда Совета Безопасности России, который активно публикует свои посты в Телеграм с начала СВО, его слова серьёзно девальвировались. И тем не менее, предлагаем нашим читателям ознакомиться с его текстом:

«Я недавно писал, почему исчезнет Украина.

Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире.

Это будет зависеть от того, по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта. Их два. Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь её моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. В любом случае после такого распада вероятны три варианта развития событий.

Первый. Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своём преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. Одновременно эта «новая» Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну.

Второй. Украина исчезает после завершения СВО в процессе её раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным.

Третий. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своём самоопределении путём вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе.

Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться.

Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий".

Русская линия