Протоиерей Леонид Калинин освобождён Святейшим Патриархом Кириллом от всех занимаемых должностей и запрещён в служении…

В связи с воспрепятствованием принесению в Храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева

26 мая 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал указ об освобождении от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, и запрещении в священнослужении протоиерея Леонида Калинина.

Указ издан в связи с воспрепятствованием священником принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя в Москве иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы, сообщает Патриархия.Ru.

Также протоиерей Леонид Калинин Патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; Патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

Судя по всему, отец Леонид вступил в сговор с музейщиками, которые решили саботировать указ президента России Владимира Путина о передаче Русской Православной Церкви иконы Андрея Рублёва под предлогом необходимости её срочной реставрации.

Ранее этот священнослужитель допускал, что Святейший Патриарх может отказаться от намерения принести святыню в Храм Христа Спасителя для поклонения верующих, поскольку икона якобы требует срочной реставрации и не может покинуть музей. В свою очередь, в Министерстве культуры заявили, что святыня отправится на реставрацию после того, как будет принесена в Храм Христа Спасителя.

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