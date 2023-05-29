Русская линия
Сводка новостей от 29 мая 2023

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося изобретателя И.И.Ползунова и композитора М.А.Балакирева…

Иван Иванович ПолзуновСегодня день памяти выдающегося русского изобретателя, построившего первую в России паросиловую установку Ивана Ивановича Ползунова, скончавшегося в 1766 году.

Он родился в 1728 г. в Екатеринбурге в семье солдата. Окончив арифметическую школу в 14 лет, Ползунов был определен учеником к механику, у которого прошел полный цикл ученических работ. В конце 1747 г. Ползунов получил назначение на Барнаульский медеплавильный завод на должность смотрителя и учетчика при плавильных печах. Он оказался хорошим организатором и способным управленцем. В свободное от работы время Ползунов занимался самообразованием, изучал последние достижения техники, и со временем у него родилась идея усовершенствовать труд на рудных промыслах с помощью машин, действующих «силой огня». В результате этих раздумий, в 1763 г. русским механиком был изобретен первый в мире двухцилиндровый двигатель с объединением работы цилиндров на один общий вал. Весной 1766 г. Ползунов заболел скоротечной чахоткой, от которой и скончался. А летом, уже без него, было проведено успешное испытание «огненной машины», которая вскоре была пущена в действие. Однако вскоре, несмотря на свою эффективность, из-за поломки машина Ползунова была заброшена, а в 1780 г. разрушена. Между тем, в Англии с изобретения аналогичной паровой машины, сделанного немного позднее Дж. Уаттом, началась промышленная революция, охватившая затем Европу.

Милий Алексеевич БалакиревСегодня мы также вспоминаем известного русского композитора, организатора «Могучей кучки» Милия Алексеевича Балакирева, скончавшегося в 1910 году.

Он родился 21 декабря 1836 г. в Нижнем Новгороде, в обедневшей дворянской семье. Привезенный в Москву в возрасте десяти лет, Балакирев стал брать уроки музыки, к которой проявил большой интерес. В 1853−55 гг. он состоял вольнослушателем математического факультета Казанского университета, впрочем, не прекращая музыкальных занятий. В 1855 г. будущий композитор встретился с М.И.Глинкой, который убедил молодого музыканта посвятить себя композиции в русском национальном духе. А в 1856 г. Балакирев уже дебютировал в Петербурге как пианист и дирижер. В начале 1860-х гг. под его руководством сложился музыкальный кружок, известный как «Новая русская музыкальная школа», «Балакиревский кружок» или «Могучая кучка». В 1862 г. Балакиревым совместно с хоровым дирижером Г. Я.Ломакиным была организована в Петербурге Бесплатная музыкальная школа, ставшая очагом массового музыкального образования, а также центром пропаганды русской музыки. В 1867−69 Балакирев был главным дирижером Русского музыкального общества. В 1883−94 состоял директором Придворной певческой капеллы.

Композитор способствовал популяризации опер М.И.Глинки: в 1866 Балакирев дирижировал в Праге оперой «Иван Сусанин», в 1867 руководил пражской постановкой оперы «Руслан и Людмила».

Среди его наиболее известных произведений «Увертюра на три русские темы», симфоническая поэма «Русь», сборник «40 русских народных песен для голоса с фортепьяно» (явившийся первым классическим образцом обработки народных песен), 1-ая и 2-ая симфонии. Центральной темой творчества Балакирева стала тема народа. Народные образы, картины русской жизни, природы проходят через большинство его сочинений. С именем Балакирева также связано рождение жанра русской эпической симфонии.

Сегодня также день основания столицы Российской Империи города Санкт-Петербурга. 16 мая 1703 г. Царь Петр I заложил в устье Невы на Заячьем острове Петропавловскую крепость. Несколько дней спустя был поставлен деревянный домик Петра I, положивший начало городской застройке. В 1712 г. Государь принял решение перенести столицу в Санкт-Петербург.

В этот день 16 мая 1812 г., согласно Бухарестскому мирному договору, заключенному после Русско-турецкой войны, в состав России вошла Бессарабия.

16 мая 1858 г., согласно Айгунскому мирному договору с Китаем, в состав России вошел Приамурский край. Выгодный для России договор заключил граф Н.П.Игнатьев (память 20 июня).

В этот день в 1921 г. в баварском городе Рейхенгалль открылся Съезд хозяйственного восстановления России, положивший начало организованному монархическому движению в русском рассеянии. В работе съезда приняли участие русские монархисты из многих стран мира. Почетным председателем съезда был избран митрополит Антоний (Храповицкий), председателем — бывший бессарабский предводитель дворянства А.Н.Крупенский, его заместителями — сенатор А.А.Римский-Корсаков, депутаты Государственной Думы князь В.М.Волконский и А.М.Масленников и другие. В работе съезда приняли участие представители правых кругов Германии. Решением съезда был создан руководящий орган монархического движения в эмиграции Высший Монархический Совет, в который были избраны депутат Государственной Думы Н.Е.Марков, член Государственного Совета князь А.А.Ширинский-Шихматов и А.М.Масленников.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося изобретателя И.И.Ползунова и композитора М.А.Балакирева...
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