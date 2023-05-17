Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений удостоен государственной награды России — ордена Дружбы — за вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Указ президента России Владимира Путина о награждении орденами, медалями и о присвоении почётных званий за заслуги в различных областях от 12 мая 2023 года размещён на сайте Кремля.

Сам владыка пока никак не прокомментировал своё награждение. Однако, глава региона Евгений Куйвашев искренне поздравил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с награждением высокой государственной наградой России:

«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка Евгений!

Примите искренние поздравления с получением ордена Дружбы!

Присвоение этой высокой государственной награды — свидетельство Вашего исключительного вклада в сбережение незыблемых духовных и нравственных идеалов, укрепление многонациональных культурных и исторических традиций, которыми богаты наш регион и наша страна. Под вашим предстоятельством Екатеринбургская митрополия служит утверждению мира и взаимопонимания между людьми, ведет активную просветительскую и благотворительную деятельность, оказывает действенную помощь тем, кто нуждается в заботе и поддержке".

Евгений Куйвашев поблагодарил главу митрополии за подвижнический труд и пожелал доброго здоровья, гармонии в душе, благополучия.

Русская линия