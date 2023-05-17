Ватиканская дипломатия, очевидно, не ожидала столь наглого поведения президента Украины Владимира Зеленского, который прибыв на встречу с папой Римским Франциском, категорически отказался от каких-либо посреднических усилий со стороны Католической церкви в вопросе остановки военных действий на Украине.

Перед этим папа Франциск лично рассказывал журналистам, что он предпринимает определённые усилия, чтобы стать посредником между Россией и Украиной и остановить вооружённый конфликт. Однако, прибывший в Италию Зеленский в рамках личной встречи жёстко осадил главу Ватикана, что серьёзно разозлило ватиканских дипломатов.

Официально в Ватикане никак не комментировали последовавшие за встречей унизительные для папы Римского заявления Зеленского. Как стало известно из ватиканских источников, Зеленский пытался добиться от папы Римского признания своего «мирного плана» в полном объёме и ничего не хотел слышать о предложениях самого Франциска. Никакого диалога не получилось, и в Ватикане сделали по этому поводу свои выводы.

В результате не успел Зеленский покинуть Европу, как госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на саммите Совета Европы в Рейкьявике призвал европейских политиков сделать всё, чтобы остановить военные действия на Украине, сообщает ТАСС.

«Вместе с папой Римским Франциском, вместе с Украиной мы должны задаться вопросом, как достичь мира, — приводит его слова в среду агентство ANSA. — Пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира на Украине <…> Уверяю вас, что Святой престол будет продолжать вносить свою лепту».

Иными словам, в Ватикане поняли, что говорить о мире с Зеленским бесполезно. А раз так, то нужно говорить об этом с представителями Евросоюза и США, которые дают Украине всё для продолжения военных действий. Тратить время на украинские власти в Ватикане больше не будут, а сосредоточатся на их американских и европейских союзниках.

Русская линия