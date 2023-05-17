Русская линия
Сводка новостей от 17 мая 2023

В Ватикане пошли против Зеленского
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал европейские государства остановить вооружённый конфликт на Украине…

Кардинал Пьетро ПаролинВатиканская дипломатия, очевидно, не ожидала столь наглого поведения президента Украины Владимира Зеленского, который прибыв на встречу с папой Римским Франциском, категорически отказался от каких-либо посреднических усилий со стороны Католической церкви в вопросе остановки военных действий на Украине.

Перед этим папа Франциск лично рассказывал журналистам, что он предпринимает определённые усилия, чтобы стать посредником между Россией и Украиной и остановить вооружённый конфликт. Однако, прибывший в Италию Зеленский в рамках личной встречи жёстко осадил главу Ватикана, что серьёзно разозлило ватиканских дипломатов.

Официально в Ватикане никак не комментировали последовавшие за встречей унизительные для папы Римского заявления Зеленского. Как стало известно из ватиканских источников, Зеленский пытался добиться от папы Римского признания своего «мирного плана» в полном объёме и ничего не хотел слышать о предложениях самого Франциска. Никакого диалога не получилось, и в Ватикане сделали по этому поводу свои выводы.

В результате не успел Зеленский покинуть Европу, как госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на саммите Совета Европы в Рейкьявике призвал европейских политиков сделать всё, чтобы остановить военные действия на Украине, сообщает ТАСС.

«Вместе с папой Римским Франциском, вместе с Украиной мы должны задаться вопросом, как достичь мира, — приводит его слова в среду агентство ANSA. — Пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира на Украине <…> Уверяю вас, что Святой престол будет продолжать вносить свою лепту».

Иными словам, в Ватикане поняли, что говорить о мире с Зеленским бесполезно. А раз так, то нужно говорить об этом с представителями Евросоюза и США, которые дают Украине всё для продолжения военных действий. Тратить время на украинские власти в Ватикане больше не будут, а сосредоточатся на их американских и европейских союзниках.

Русская линия

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