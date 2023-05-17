Будущая Российская Императрица Елизавета Алексеевна — принцесса Луиза-Мария-Августа Баден-Дурлахская — родилась 13 января 1779 г. в Карлсруэ и являлась дочерью маркграфа Карла Людвига и принцессы Амалии-Фредерики Гессен-Дармштадтской.

Жизнь ее ничем не отличалась от обычного в то время образа жизни немецких принцесс из великого множества немецких княжеств, герцогств и королевств. Но, в октябре 1792 г., по приглашению Императрицы Екатерины II Великой, Луиза-Мария-Августа прибыла в совершенно незнакомую ей Россию, чтобы предстать пред августейшим внуком Российской Государыни — Великим Князем Александром Павловичем. Великую Екатерину помимо грации и красоты покорил сильный характер и незаурядный ум принцессы Луизы. Она была прекрасно образована, хорошо знала историю и литературу. 9 мая 1793 г. принцесса Луиза перешла в Православие, получив имя Елизаветы Алексеевны, а спустя несколько месяцев, 28 сентября 1793 г. состоялось венчание 14-летней Великой Княжны Елизаветы Алексеевны и 16-летнего Великого Князя Александра Павловича.

Великую Княгиню, а с 1801 г. Императрицу, по свидетельству современников отличали набожность, замкнутый и скромный образ жизни, она была чужда многих развлечений того времени, тяготилась исполнением светских обязанностей, предпочитая подолгу оставаться одной. По словам Великого Князя Николая Михайловича, Императрица «ненавидела всякий этикет и церемонию, она любила жить просто и от этого получала полное удовлетворение».

Однако личная жизнь Государыни омрачалась тем, что Господь не благословил ее чадородием и не дал наследника. Обе дочери венценосных супругов — Мария и Елизавета скончались во младенчестве.

Елизавета Алексеевна уделяла много времени и внимания делам благотворительности, в чем находила искреннюю радость и утешение. Под ее покровительством и при деятельном участии возникли ряд благотворительных учреждений и женское патриотическое общество.

Горячо любившая своего супруга, Государыня тяжело перенесла внезапную кончину Императора Александра I и немногим пережив его, скончалась в следующем 1826 году 4 мая. Равно как и в отношении таинственной кончины Императора Александра I, о которой существует предание, что Государь инсценировал свою смерть и ушел от мира, прожив еще долгую праведную жизнь под именем старца Феодора Кузьмича, есть предание, что и Елизавета Алексеевна покинула сей мир под именем Веры Александровны, проведя 25 лет в молчании в Сырковом монастыре.

А.С.Пушкин посвятил Императрице Елизавете Алексеевне следующие строки: «..Я, вдохновенный Аполлоном, / Елисавету втайне пел. / Небесного земной свидетель, / Воспламененною душой / Я пел на троне добродетель / С ее приветною красой».

Сегодня мы также вспоминаем русского военноначальника, покорителя Средней Азии генерал-адъютанта Константина Петровича фон Кауфмана, скончавшегося в 1882 г.

Он родился 19 февраля 1818 г. и происходил из незнатной немецкой обрусевшей семьи, исповедовавшей Православие. Окончив Инженерное училище Кауфман начал военную службу на Кавказе, где зарекомендовал себя отличным офицером, неоднократно отличаясь в боях против горцев. В 1845 г. во время Даргинского похода он был ранен пулей в шею. Произведенный в капитаны 6 июня 1848 г., он участвовал в штурме Гергебиля и за отличие в этом деле был переведен в лейб-гвардии саперный батальон с награждением орденом св. Георгия 4-й степени. В 1849 г. при штурме аула Чох Кауфман был тяжело ранен в ногу. В 1852 г. за дело при Гергебильском спуске офицера наградили золотой саблей с надписью «За храбрость».

В годы Крымской войны 1853−56 гг., командуя Кавказским саперным батальоном, он участвовал в обложении и штурме Карса и по поручению генерала Муравьева заключил капитуляцию о сдаче этой крепости. В 1861 г. Кауфман был назначен директором канцелярии военного министерства. В этой должности на его долю выпало немало трудов по подготовке военной реформы. В 1865 г. Кауфман был назначен генерал-губернатором Северо-Западного края и командующим войсками Виленского военного округа, а в 1867 г. — командующим войсками Туркестанского военного округа, где деятельность его, кроме многократных побед над бухарцами, хивинцами и кокандцами, ознаменовалась взятием Самарканда (1868) и покорением Хивы (1873). Победа эта и выгодный для России мир упрочили обаяние российской державы среди азиатского населения. За этот поход Кауфман был награжден орденом св. Георгия 2-й степени, а 1 января 1874 г. произведен в инженер-генералы. Появление на нашей границе отрядов кокандцев, грозивших возбудить общее мусульманское движение, вызвало новую экспедицию. В августе 1875 г. Кауфман разбил мятежников у крепости Махрам, восстание было подавлено, и кокандцы изъявили желание присоединиться к Российской Империи, что и состоялось 19 февраля 1876 г., причем из Кокандской территории была образована Ферганская область, включенная в состав туркестанского генерал-губернаторства. За этот подвиг Кауфман был пожалован шпагой с бриллиантами и надписью: «За поражение кокандцев».

Не мало потрудился генерал и в деле распространения просвещения во вверенном ему крае. При нем было усилено народное образование открытием до 60 школ, открытие публичной библиотеки в Ташкенте и обращено особенное внимание на изучение края. За заслуги на этом поприще Кауфман получил звание почетного члена Русского Географического Общества и Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, председателем туркестанского отдела которого он и состоял.

Сегодня мы вспоминаем русского художника Василия Андреевича Тропинина, скончавшегося в 1857 году.

Он родился 19 марта 1776 г., в селе Карповка Новгородской губернии в семье крепостных. Окончив Петербургскую Академию художеств, Тропинин в течение ряда лет жил на положении крепостного живописца, обязанного одновременно выполнять хозяйственные поручения помещика. Лишь в 1823 г. он был окончательно освобожден от крепостной зависимости и, получив звание академика, поселился в Москве.

Тропинин прославился как талантливый портретист и изобразитель бытовых сцен (Тропинин создал большое количество рисунков и этюдов украинских крестьян). Важную часть наследия Тропинина составляют его рисунки, в особенности карандашные портретные наброски, выделяющиеся острой характерностью наблюдений. Проникновенная задушевность и поэтически-бытовой, гармонический лад его образов являются специфической чертой старомосковской художественной школы.

В этот день в 1909 г. был утвержден Устав Русского Монархического Союза (РМС) — крупнейшей монархической организации Москвы. РМС начал создаваться с конца 1906 г. для объединения всех патриотических союзов Москвы в мощную единую организацию. Его инициатором был редактор газеты «Московские ведомости» В.А.Грингмут, после кончины которого в 1907 г. дело довел до конца его преемник сщмч. протоиерей И.И.Восторгов. РМС просуществовал до 1917 г., его последним председателем был С.А.Кельцев.

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