16 мая 2023 года в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви члены Синода заслушали обращение священнослужителей Бердянской епархии к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси относительно положения дел в Бердянской епархии, сложившегося в результате оставления митрополитом Бердянским и Приморским её пределов, и постановили принять эту епархию в прямое подчинение Святейшего Патриарха с последующим рассмотрением этого вопроса на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Сегодня же на официальном сайте Украинской Православной Церкви было опубликовано анонимное сообщение, в котором содержались угрозы в адрес священнослужителей Бердянской епархии запретить их в служении в связи с тем, что они посмели обратиться за разрешением своих проблем напрямую к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Любопытно, что угрозы о запрещении последовали от имени уехавшего за границу митрополита Бердянского и Приморского Ефрема, однако, сам владыка, судя по всему, таких высказываний не делал. Во всяком случае, никаких цитат его оценки ситуации не приводится.

Ниже мы публикуем текст сообщения целиком:

«В связи с ситуацией вокруг Бердянской епархии Украинской Православной Церкви — суждения относительно дальнейших административных действий в ней должны происходить исключительно в плоскости канонического права Православной Церкви, — говорится в сообщении.

Митрополит Бердянский и Приморский Ефрем получил благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на лечение заграницей в связи с состоянием здоровья. Он сообщил, что на время лечения управление возглавляемой им епархией будет осуществляться в телефонном режиме. Полная оценка сложившейся ситуации возможна после того, как митрополит Ефрем предоставит свои подробные разъяснения после выздоровления.

Духовенство Бердянской епархии неоднократно и открыто выражало полную поддержку и слова доверия своему правящему архиерею. Поэтому озвученные отдельными священниками противоположные заявления резко диссонируют с предыдущими и вызывают сомнение относительно их искренности и отсутствия принуждения относительно их провозглашения.

Украинская Православная Церковь постоянно и последовательно заявляла о решительной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и выражала осуждение агрессии России, которая является нескрываемым нарушением Божьей заповеди «Не убей!».

Священники Бердянской епархии, которые в СМИ самовольно озвучили заявления провокационного характера, которые не соответствуют официальной позиции Украинской Православной Церкви и сеют смуту и соблазн в сердцах паствы, в соответствии с канонами православной Церкви будут запрещены в священнослужении их правящим архиереем митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом".

Очевидно, что пресс-служба УПЦ, прикрывшись анонимностью, решила вступить в прямой конфликт со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Св. Синодом Русской Православной Церкви. При этом решится ли на такой шаг Св. Синод УПЦ, остаётся под вопросом. Но в любом случае решать этот вопрос украинским архиереям отныне придётся на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, либо же окончательно уходить в раскол и забыть о Бердянской епархии.

В начале трагических событий февраля 2022 года мы обращали внимание, что взаимоотношения Русской Православной Церкви с Украинской Православной Церковью во многом будут зависеть от того, чем закончится специальная военная операция на Украине. Но и сегодня уже очевидно, что после Собора в Феофании церковная Москва решила отказаться от церковной политики икономии и долготерпения в отношении тех епархий УПЦ, которые находятся на территориях, подконтрольных России.

В своё время Московская Патриархия нарочито демонстрировала, что не собирается включать в свой состав Крымскую епархию УПЦ, несмотря на возвращение Крыма в состав России. Уверены, что эта позиция Святейшего Патриарха Кирилла сохранялась бы и по ныне, если бы не ошибочные решения Феофаниевского Собора УПЦ. Теперь же украинским архипастырям необходимо учитывать, что договариваться им придётся не только с Фанаром, но и с Москвой. И анонимные сообщения в этом случае лишь усугубляют, а не разрешают сложившуюся ситуацию.

Русская линия