Несмотря на притеснения эстонских властей, церковная жизнь в Таллинской и Нарвской епархиях продолжается…

15 мая 2023 года в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Таллине прошёл очередной Собор Эстонской Православной Церкви, сообщает сайт Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений в сослужении епископа Нарвского и Причудского Лазаря, епископа Маардуского Сергия и многочисленного духовенства Таллинской и Нарвской епархий совершил Божественную литургию, после чего в помещении храма прошло заседание Собора.

Были заслушаны доклады о жизни Таллинской и Нарвской епархий и Эстонской Православной Церкви в целом, отчёты Ревизионной комиссии, бухгалтерии Церковного управления и председателя Издательского отдела ЭПЦ.

В ходе заседания обсуждались актуальные темы, докладчикам были заданы дополнительные вопросы.

Отметим, что ранее Эстонская Православная Церковь и лично митрополит Таллинский Евгений подвергались угрозам со стороны эстонских властей, которым не нравится, что Таллинская и Нарвская епархии находятся в составе Русской Православной Церкви.

В феврале 2023 года МВД Эстонии в очередной раз вызвали митрополита Таллинского Евгения на беседу и предупредили, что любая поддержка России в вооружённом конфликта на Донбассе является «красной линией», за которой последует высылка владыки в Россию.

Поводом для вызова митрополита Евгения стало то, что он объявил о проведении молебна о мире за два дня до годовщины начала спецоперации России на Донбассе, и то, что в молебне предполагалось участие всех желающих, в том числе, представителей пророссийских политических сил Эстонии.

Вице-канцлер МВД Райво Кюйт сообщил журналистам, что темами беседы с владыкой были «красные линии», которыми в министерстве считают «любую вербальную или невербальную поддержку» России и элементы «политической агитации со стороны религиозных организаций».

Намерение Церкви сугубо помолиться о мире вызвало возмущение у некоторых эстонских политиков, которые предложили в случае «повторения подобных действий» лишить митрополита Евгения вида на жительство.

В результате молебен о мире был отменён, а Эстонская Православная Церковь выпустила заявление, в котором указала, что «стала жертвой политической провокации». Также в нём отмечалось, что Церковь «не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей».

Русская линия