Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, находясь под домашним арестом, отпраздновал день памяти своего небесного покровителя — преподобного Феодосия Печерского. 16 мая 2023 года, в сослужении членов Епархиального совета, архиерей совершил в домовом храме Божественную литургию, сообщает портал «Православная жизнь».

«Впервые мне приходится праздновать этот день в своего рода заточении — под домашним арестом», — отметил митрополит Феодосий.

Он также рассказал о завершении следственных действий и перспективах судебного рассмотрения возбужденного против него уголовного дела.

«Следственные действия окончены, дело будет передаваться в суд, — сказал митрополит Феодосий. — Нас ознакомили с материалами. Это семь томов, где изложены интервью, которые я давал на протяжении последних 10 лет в отношении жизни Украинской Православной Церкви, в отношении событий, происходивших в жизни верующих людей Украины. Естественно, там много критики „Киевского патриархата“, а впоследствии „ПЦУ“, много критики событий и явлений, которые привели в итоге к тому, что мы имеем сейчас — гонениям на Церковь».

«Дело было возбуждено по доносам ряда людей, как сказано „потерпевших“ и „свидетелей“. Что это за доносчики? Ничего нового. Это бывшие священнослужители Черкасской епархии Украинской Православной Церкви, которые ушли из нашей Церкви и были запрещены мною в священнослужении либо за учинение раскола, либо за аморальное поведение. Вот именно они выступили в качестве орудий в руках гонителей Церкви, в качестве исполнителей политического заказа», — отметил архиерей.

По словам владыки, всё дело откровенно сфабриковано. «Там нет ничего такого, за что на самом деле можно было привлечь к ответственности человека. Это политический заказ, без всяких сомнений. Я своей вины не признавал и не признаю, поскольку всё, что говорил, защищая Церковь Христову, в этих интервью, словах, проповедях, речах, я говорил не как политик, не ради каких-то выгод, я говорил как священнослужитель. Я говорил Правду. И если меня за эту Правду будут судить и если за эту Правду меня осудят даже на заключение — мне придётся принимать это как от руки Божией».

6 апреля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). 12 апреля Сосновский районный суд г. Черкассы избрал архиерею меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 суток с обязательным ношением электронного браслета.

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