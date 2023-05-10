«Кто постыдится Меня в роде сем прелюбодейном и грешном»

6 мая 2023 года правительство Канады представило новую геральдическую корону, используемую на канадском гербе, полицейских и военных значках. В дизайне религиозные символы (кресты и геральдическая лилия) заменены на кленовые листья и снежинку, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт генерал-губернатора Канады.

Новый дизайн короны был одобрен в апреле 2023 года главой Англиканской церкви и королем Британии Карлом III по совету премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В сообщении говорится, что изменения в символах суверенитета, где используется изображение короны, таких как герб Канады, и в официальных знаках отличия произойдут в ближайшие годы.

Отметим, что ранее христиане готовы были идти на мученические страдания, чтобы не отказываться от креста Христова. Ныне же пришли другие времена — в угоду мнимой толерантности и экуменизму называющие себя христианами европейцы сами начали отказываться от христианской символики.

Что ж, для таковых будет полезно напомнить отрывок из Евангелия от Марка:

«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: то хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет её.

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек за душу свою?

Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами" (Мк. 8:34−38).

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