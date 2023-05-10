Религиозные общины Северной Македонии призвали власти не идти на поводу у содомитов и отказаться от Стамбульской конвенции…

Македонская Православная Церковь в числе пяти крупнейших религиозных общин Северной Македонии потребовала отозвать законопроекты о регистрации рождений и гендерном равенстве. Воззвание, подписанное Предстоятелем Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии Архиепископом Охридским и Македонским Стефаном, руководителями Исламской и Еврейской общин, а также Католической и Евангельско-Методистской Церквей, опубликовано 5 мая 2023 года на официальном сайте МПЦ-ОА, сообщает портал «Православная жизнь».

В документе отмечается, что в связи с принятыми проектами законов глава Православной Церкви и представители религиозных общин обеспокоены будущим и безопасностью верующих, за которых несут ответственность, особенно — женщин и детей.

«Мы считаем недопустимым юридическое признание „гендерной идентичности“ в этих законах, а также запутанное разграничение между полом, гендером и гендерной идентичностью. Благодаря их принятию, вместо защиты, открывается возможность дискриминации самых уязвимых категорий — женщин и детей», — говорится в воззвании.

Наибольшую обеспокоенность вызывает намерение охватить рамками законов несовершеннолетних: «Продвижение различной гендерной идентичности и „флюидности“ между ними может нанести непоправимый вред прежде всего подросткам, которым, таким образом наставленным и воспитанным, предстоит пройти несоответствующий их возрасту процесс самопознания и самоидентификации».

Обращается внимание, что законопроект о гендерном равенстве открывает возможность ущемлять родительские права, поскольку предусматривает, что с точки зрения гендерной идентичности, к детям следует относиться так же, как и ко взрослым.

«Узнав о происходящем в странах, где гендерная идеология стала реальностью с трагическими последствиями, вызывающей всё большее активное сопротивление родителей, психиатров, психологов и педагогов, мы призываем отозвать законопроекты и оставить время для их серьёзного изучения, для ознакомление со всеми последствиями для психологического здоровья молодежи и для активного участия в разработке таких законов всего общества, и, прежде всего, родителей и всей профессиональной общественности», — заявили руководители церковных общин.

Источник тревожной тенденции они усматривают в ратификации Стамбульской конвенции, которая «использовала благородную цель защиты женщин и детей в качестве прикрытия для тайного навязывания гендерной идеологии». «Фактически законопроекты в корне противоречат учениям всех религиозных общин», — подытоживают авторы документа и призывают рассмотреть возможность отзыва Стамбульской конвенции по примеру государств-членов ЕС, не ратифицировавших её в своих странах именно из-за гендерной составляющей — Турции, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литвы и Латвии.

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