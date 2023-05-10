В Болгарии торжественно отметили 70-летие восстановления Патриаршества
От Русской Православной Церкви в торжествах принял участие настоятель Патриаршего подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев)…
10 мая 2023 года в кафедральном соборе святого Александра Невского в Софии состоялось праздничное богослужение, посвященное 70-летию восстановления Патриаршества Болгарской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Божественную литургию в этот день возглавил митрополит Великотырновский Григорий в сослужении членов Священного Синода Болгарской Православной Церкви: митрополитов Ловчанского Гавриила, Пловдивского Николая, Варненского и Великопреславского Иоанна, Неврокопского Серафима, Русенского Наума, Старозагорского Киприана, Врачанского Григория, Видинского Даниила и Доростольского Иакова, а также викарных епископов Мелникского Герасима, Белоградчикского Поликарпа, Браницкого Пахомия и Главиницкого Макария, и клириков Софийской митрополии.
От Русской Православной Церкви в торжествах принял участие настоятель Патриаршего подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев).
По окончании Литургии главный секретарь Священного Синода епископ Мелникский Герасим огласил Патриаршее и Синодальное послание о 70-летии восстановления Болгарского Патриархата.
Святейший Патриарх Болгарский Неофит возглавил праздничный молебен, по окончании которого было возглашено многолетие Патриарху Болгарскому, Священному Синоду Болгарской Православной Церкви и всему православному болгарскому народу, сообщает сайт Патриаршего подворья в Софии.
Патриаршество древней Болгарской Православной Церкви было восстановлено в мае 1953 года на III Церковно-народном Соборе избранием Патриарха Болгарского Кирилла. Международному признанию Патриаршеского достоинства Болгарской Православной Церкви во всем православном мире всемерно и твердо способствовала Русская Православная Церковь.