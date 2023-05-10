Русская линия
Сводка новостей от 10 мая 2023

Против протоиерея Николая Хланя возбудили уголовное дело из-за высказываний против захвата храмов УПЦ
Украинские чиновники пытаются запугать священнослужителей Украинской Православной Церкви…

Иоанно-Богословский храм Хмельницкой области УкраиныУкраинские власти возбудили уголовное дело против настоятеля Иоанно-Богословско храма Хмельницкой области Украины протоиерея Николая Хланя из-за его высказываний против силового захвата храмов Украинской Православной Церкви представителями украинских раскольников и националистов, сообщает РИА Новости.

10 мая 2023 года дома у клирика Шепетовской епархии прошёл обыск. Отцу Николаю инкриминируют ст. 161 (ч. 1) Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной розни).

Как сообщили в Юридическом отделе УПЦ, в постановлении суда говорится, что в ходе следствия была допрошена свидетельница, которая сообщила, что священник неоднократно негативно высказывается по поводу перехода храмов от УПЦ к «ПЦУ», а также критиковал деятельность руководства «ПЦУ».

В ходе досудебного расследования были получены сведения о том, что протоиерей «по месту своего жительства может скрывать информацию о нарушении им равноправия граждан в их конституционных правах в зависимости от религиозных убеждений».

«Мы видим однобокое и пристрастное отношение к священнослужителям УПЦ со стороны правоохранительных органов, когда за критику „ПЦУ“ и захват храмов, подвергаются уголовному преследованию. А очевидные публичные и враждебные призывы в отношении УПЦ, разжигающие межрелигиозную рознь, представителями правоохранительных органов не замечаются. Есть вот такое выборочное применение законодательства», — прокомментировали ситуацию в Юридическом отделе УПЦ.

Отец Николай Хлань — настоятель Иоанно-Богословско храма, который был незаконно перерегистрирован в «ПЦУ». Украинская Православная Церковь готовит иск в суд об обжаловании незаконной перерегистрации. Тем временем, украинские чиновники делают всё возможное, чтобы посадить отца Николая в тюрьму.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Киевский Онуфрий пытается договориться с Фанаром
По благословению Предстоятеля УПЦ на Кипр для встречи с признавшим «ПЦУ» Кипрским Архиепископом Георгием отправился митрополит Львовский Филарет...

В Болгарии торжественно отметили 70-летие восстановления Патриаршества
От Русской Православной Церкви в торжествах принял участие настоятель Патриаршего подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев)...

Против протоиерея Николая Хланя возбудили уголовное дело из-за высказываний против захвата храмов УПЦ
Украинские чиновники пытаются запугать священнослужителей Украинской Православной Церкви...

Македонская Православная Церковь выступила против закона «о гендерной идентичности»
Религиозные общины Северной Македонии призвали власти не идти на поводу у содомитов и отказаться от Стамбульской конвенции...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем благоверного Царя Феодора Алексеевича и замечательного русского художника Андрея Рябушкина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика