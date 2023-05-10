Украинские власти возбудили уголовное дело против настоятеля Иоанно-Богословско храма Хмельницкой области Украины протоиерея Николая Хланя из-за его высказываний против силового захвата храмов Украинской Православной Церкви представителями украинских раскольников и националистов, сообщает РИА Новости.

10 мая 2023 года дома у клирика Шепетовской епархии прошёл обыск. Отцу Николаю инкриминируют ст. 161 (ч. 1) Уголовного кодекса Украины (разжигание религиозной розни).

Как сообщили в Юридическом отделе УПЦ, в постановлении суда говорится, что в ходе следствия была допрошена свидетельница, которая сообщила, что священник неоднократно негативно высказывается по поводу перехода храмов от УПЦ к «ПЦУ», а также критиковал деятельность руководства «ПЦУ».

В ходе досудебного расследования были получены сведения о том, что протоиерей «по месту своего жительства может скрывать информацию о нарушении им равноправия граждан в их конституционных правах в зависимости от религиозных убеждений».

«Мы видим однобокое и пристрастное отношение к священнослужителям УПЦ со стороны правоохранительных органов, когда за критику „ПЦУ“ и захват храмов, подвергаются уголовному преследованию. А очевидные публичные и враждебные призывы в отношении УПЦ, разжигающие межрелигиозную рознь, представителями правоохранительных органов не замечаются. Есть вот такое выборочное применение законодательства», — прокомментировали ситуацию в Юридическом отделе УПЦ.

Отец Николай Хлань — настоятель Иоанно-Богословско храма, который был незаконно перерегистрирован в «ПЦУ». Украинская Православная Церковь готовит иск в суд об обжаловании незаконной перерегистрации. Тем временем, украинские чиновники делают всё возможное, чтобы посадить отца Николая в тюрьму.

Русская линия