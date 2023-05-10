Царь Феодор Алексеевич родился 30 мая 1661 г. и был сыном Государя Алексея Михайловича «Тишайшего» от первого брака с Марией Ильиничной Милославской. С детства он был слабым и болезненным, но уже в 12 лет был официально объявлен наследником Престола. Получил блестящее образование, знал латынь, древнегреческий, польский. Его учителем был знаменитый церковный деятель и писатель Симеон Полоцкий. Царь разбирался в живописи и церковной музыке, имел «великое искусство в поезии и изрядные вирши складывал», сделал стихотворный перевод нескольких псалмов для «Псалтири» Полоцкого.

После смерти отца, 18 июня 1676 г. 15-летним Феодор был венчан на царство в Успенском соборе Кремля. В краткий период его царствования было отменено местничество (решением Земского Собора 1682 г.) — правил, по которым каждый получал чины в согласии с местом, какое занимали в государственном аппарате предки назначаемого. Одновременно были сожжены разрядные книги с перечнями должностей как «главные виновники» местнических споров и претензий. Взамен разрядных было приказано завести Родословную книгу. В нее вписывали всех родовитых и знатных людей, но уже без указания их места в Думе.

Также были изданы распоряжения для устранения злоупотреблений и запутанности в делах по владению вотчинами и поместьями; уничтожен институт губных старост; уничтожены откупы на винную продажу и на таможенные сборы; все уголовные дела соединены в Разбойном приказе. Царем была проведена перепись населения, отменен указ Алексея Михайловича о невыдаче беглых, записавшихся в ратную службу, введено подворное обложение, была сделана попытка смягчить уголовные наказания, в частности, было отменено отрубание рук за воровство. Благодаря строительству оборонительных сооружений на юге России (Дикое поле) появилась возможность широкого наделения дворян, стремившихся к увеличению земельных владений, поместьями и вотчинами. В 1681 г. было введено воеводское и местное приказное управление — важная подготовительная мера для губернской реформы брата и крестника Царя Феодора — будущего Императора Петра Великого. При Царе Феодоре также готовился проект о введении в России чинов — прообраз петровской Табели о рангах, который должен был разделить гражданскую и военную власти.

Церковный собор в царствование этого Государя (1682) принял меры для поднятия нравственности среди духовенства и для борьбы с расколом. Царь Феодор в 1681 г. повелел вернуть из ссылки Патриарха Никона, но тот умер в пути. Во внешней политике главное место занимал малороссийский вопрос, вызвавший два чигиринских похода. Крупной внешнеполитической акцией Царя Феодора стала успешная Русско-турецкая война 1676−1681 гг., закончившаяся Бахчисарайским мирным договором, закрепившим объединение Левобережной Украины с Россией.

Однако частная жизнь Царя была несчастливой. Первый брак с Агафьей Семеновной Грушецкой (1680) закончился через год — Царица умерла в родах вместе с новорожденным сыном. Бездетный Царь женился через полгода на Марфе Матвеевне Апраксиной, но через два месяца после свадьбы, Государь скоропостижно скончался в Москве на 21-м году жизни (27 апреля (по старому стилю) 1682 г.), не оставив наследника. Царями были провозглашены два его брата — Иоанн и Петр Алексеевичи. Похоронили Феодора в Архангельском соборе Московского Кремля.

Андрей Петрович Рябушкин родился 17 октября 1861 г. в селе Станичная Слобода, Воронежской губернии в семье крестьянина-иконописца. Оставшись четырнадцати лет сиротой, отрок, проявивший художественные и музыкальные способности, благодаря счастливому случаю оказался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в котором обучался у В.Г.Перова. Позже Рябушкин продолжил свое обучение в Петербургской Академии художеств.

Его работы неизменно отмечались наградами, однако за дипломную картину «Снятие с креста» (1890) Рябушкин не получил большой золотой медали по той причине, что отступил от первоначально утвержденного Советом Академией художеств эскиза. Расстроенный художник уже намеревался уничтожить огромный холст на части, но посетивший его мастерскую известный меценат П.М.Третьяков купил картину, а президент Академии художеств Великий Князь Владимир Александрович счел нужным предоставить Рябушкину из своих личных средств сумму, полагающуюся золотым медалистам.

Объехав на полученные деньги древние русские города, Рябушкин написал целый ряд этюдов церквей, зарисовал фрагменты древних фресок и орнаментов, изучил старинные ткани, предметы быта, костюмы, оружие. Тема Святой Руси всецело поглотила художника. Рябушкин еще со студенческой скамьи постоянно публиковал в разных иллюстрированных журналах композиции на темы из русской истории и бытовые зарисовки из жизни русской деревни.

Художник вошел в историю русской живописи как талантливый мастер историко-бытового жанра и тонкий бытописатель современной ему крестьянской жизни. Среди наиболее известных картин художника «Ожидание новобрачных от венца в Новгородской губернии» (1891), «Сидение Царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате» (1893), «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895), «Русские женщины XVII века в церкви» (1899), «Семья купца в XVII веке» (1896), «Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)» (1901).

В последние годы жизни Рябушкин увлекся созданием иллюстраций к русским былинам и деревенскими темами («За водой» (1898), «В деревне» (1902), «Втерся парень в хоровод..» (1902), «В деревне. К обедне» (1903).

Скончался Рябушкин от туберкулеза легких 27 апреля (по старому стилю) 1904 г. в возрасте сорока трех лет. Хрупкий и болезненный, по свидетельству Михаила Нестерова «словно носящий в себе какую-то тайну», Андрей Петрович Рябушкин создал картины, в которых в поэтической форме и со свойственным ему природным чувством декоративности представил быт Древней Руси.

Русская линия