Русская линия
Сводка новостей от 10 мая 2023

Митрополит Киевский Онуфрий пытается договориться с Фанаром
По благословению Предстоятеля УПЦ на Кипр для встречи с признавшим «ПЦУ» Кипрским Архиепископом Георгием отправился митрополит Львовский Филарет…

Архиепископ Кипрский Георгий и митрополит Львовский Филарет9 мая 2023 года по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялась встреча митрополита Львовского и Галицкого Филарета с признавшим украинских раскольников Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Кипрским Георгием, передаёт СПЖ со ссылкой на Телеграм-канал митрополита Филарета.

Сообщается, что в ходе встречи «был рассмотрен ряд межконфессиональных и церковно-государственных вопросов». О чём конкретно шла речь в ходе этого странного визита, не уточняется. Однако, очевидно, что в связи с гонениями со стороны украинских властей и провозглашением своей независимости от Московского Патриархата в УПЦ пытаются договориться с Фанаром.

Характерно, что ранее митрополит Львовский Филарет призывал Блаженнейшего митрополита Онуфрия восстановить общение с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Ещё летом 2022 года, после Собора в Феофании, отвечая на вопрос журналистов, «нужно ли сейчас вашей Церкви возобновить единение с Патриархом Варфоломеем?», владыка Филарет заявил:

«Да, оно должно быть восстановлено со всеми Поместными церквями. Но каноническое общение и поминание патриарха — это разные вещи. Священный Синод прекращает каноническое общение с какой-то церковью по определенным причинам, а УПЦ прекратила общение с Поместными церквями в связи с тем, что они признали Томос ПЦУ без учета позиций УПЦ.

Наша Церковь должна рассматривать вопрос о возобновлении этого общения. Считаю, что Блаженнейший Онуфрий примет правильное решение, как дальше действовать. Собор дал ему полномочия и право поминать, как Предстоятелю независимой Церкви, диптих Поместных Церквей. Я лично считал бы правильным, если бы Блаженнейший начал поминать всех Предстоятелей независимо от того, что у нас с некоторыми Церквями, например, с Константинопольским Патриархатом, прервано каноническое общение".

То, что 9 мая на Кипр отправился именно владыка Филарет, придерживающийся откровенно профанарских взглядов, вряд ли можно назвать случайностью — в УПЦ пытаются договориться с Фанаром.

Русская линия

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Митрополит Киевский Онуфрий пытается договориться с Фанаром
По благословению Предстоятеля УПЦ на Кипр для встречи с признавшим «ПЦУ» Кипрским Архиепископом Георгием отправился митрополит Львовский Филарет...

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