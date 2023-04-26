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Сводка новостей от 26 апреля 2023

О врагах и героях Украины
Украинские националисты установили возле Нижней Лавры два трехметровых щита с изображением «врагов» и «героев» Украины…

Украинские националисты установили два щита с врагами и героями Украины26 апреля 2023 года украинские националисты, которые пытаются силой выгнать монашествующих из Киево-Печерской лавры, установили возле входа в Нижнюю Лавру два трёхметровых вертикальных баннера с изображением «распинателей» и «героев» Украины, сообщает «Союз православных журналистов».

Думаем, нашим читателям будет небезынтересно ознакомиться с тем, кого же считают «украинские патриоты» своими врагами, а кого украинскими героями. И что ждёт Украину в случае победы тех или других.

На щите с «врагами» изображён крест с надписью: «они распинают Украину», а также два десятка политиков, бизнесменов и священнослужителей во главе с Владимиром Путиным. Причём, среди «распинателей» Украины оказались Святейший Патриарх Кирилл, Блаженнейший Митрополит Онуфрий, наместник Лавры митрополит Павел, президент Белоруссии Александр Лукашенко, свергнутый президент Украины Виктор Янукович, ктитор УПЦ Вадим Новинский, режиссёр Никита Михалков и многие другие. Среди врагов также названы Император Петр I, Императрица Екатерина, Украинская Православная Церковь, Сталин, Берия и Ленин, во многом благодаря которому Украина и получила свою независимость.

На щите с «героями» изображён украинский трезубец и надпись «Воскрес Христос — воскреснет Украина». Здесь в центре расположился Владимир Зеленский с Конституцией, его обрамляют глава униатов Святослав Шевчук и глава украинских раскольников Сергей Думенко. Выше — президент США Джо Байден, экс-премьер Британии Борис Джонсон, глава НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Канады Джастин Трюдо и другие. К «героям» также отнесены Мазепа, Петлюра, военные преступники Бандера и Шухевич. При этом Пётр Порошенко, организовавший Томос для «ПЦУ» в список героев Украины не попал.

В интервью «5 каналу» один из организаторов акции заявил, что установкой щитов авторы «хотели защитить свою идентичность и защищаем её». По его словам, «среди нас находится Церковь, которая вдохновляет тех, кто сюда оттуда пришёл, и которая об этом просила их. Это преступление. И мы этими баннерами хотим показать, чтобы каждый определился, на какой он стороне».

Похоже, действительно, приходит время, когда нужно будет определяться.

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О врагах и героях Украины
Украинские националисты установили возле Нижней Лавры два трехметровых щита с изображением «врагов» и «героев» Украины...

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