24 апреля 2023 года состоялось первое судебное заседание по иску Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» к монастырю Украинской Православной Церкви Святая Успенская Киево-Печерская Лавра. Судом принято решение о переносе рассмотрения дела на 1 мая. Об этом сказал адвокат Киево-Печерской Лавры протоиерей Никита Чекман, сообщает портал «Православная жизнь».

«Состоялось первое судебное заседание по иску заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, на котором намеревались принять уточнение заповедником исковых требований и рассмотреть обеспечение иска. Суд прислушался к доводам представителей монастыря, предоставил возможность подготовить письменные заявления по данному поводу и отложил судебное заседание на 10:30 1 мая 2023 года», — сказал протоиерей Никита Чекман.

Тем временем, без решения суда и документов заповедник с помощью вооруженных силовиков уже опечатал два корпуса Киево-Печерской Лавры. 21 апреля 2023 года правоохранители закрыли вход на территорию храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», так что духовенству пришлось исповедовать и причащать верующих через ограду.

Не сложно догадаться, чем в итоге закончится указанное судебное разбирательство. Главная задача нынешних судебных властей Украины изобразить вид законного разбирательства иска, а затем принять то решение, которое продиктуют им в Офисе президента Зеленского. При этом надежда верующих на то, что их защитит Европейский суд по правам человека кажется наивной. В Европе и США все последние годы в упор не видят тех антицерковных гонений, которые происходят сегодня на Украине, а потому не станут вступаться за УПЦ.

Русская линия