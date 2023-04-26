Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир прокомментировал видеосюжет, сделанный украинскими на территории обители, в котором простые прихожанки монастыря высказали критику в адрес украинских властей. Владыка поспешил откреститься от их высказываний, подчеркнув, что это была целенаправленная провокация, которую хотят использовать против обители.

Свой комментарий владыки опубликован 24 апреля 2023 года в Телеграм-канале «Дозор» на «Первом казацком», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Христос Воскрес! Слава Богу, отпраздновали Светлое Христово Воскресение. Но враг мира и любви не спит и всячески предлагает православным христианам различные соблазны и провокации. Будьте внимательны, братья и сестры, и не поддавайтесь на провокации, которые могут быть от разных заинтересованных людей-провокаторов», — отметил наместник монастыря.

Комментируя видеосюжет, сделанный журналистами «Громадське» на территории Почаевской Лавры, владыка сказал: «из интервью видно, что бабушки, которые дают интервью, полностью оторваны от объективной реальности. Братия Лавры не разделяет утверждения людей, которые высказываются против нашего государства и не имеют никакого отношения к обители. Почему журналисты берут интервью у случайных лиц, обрезая свои ролики и освещая только те ответы, которые им нужны? Наверное, чтобы провоцировать людей на нетерпимость друг к другу».

Иерарх высказал предположение, что «скорее всего, это очередной заказ, направленный на провокацию граждан и нарушение и так поврежденной войной стабильности в нашем государстве».

«Или, может, журналисты и сами наводят наветы и снимают только собой наёмных людей? В связи с провокационными действиями журналистов администрация Лавры просит прихожан быть осторожными и не поддаваться на провокации», — обратился митрополит Владимир.

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