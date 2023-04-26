Известный борец с абортами, соработник и продолжатель дела отца Димитрия Смирнова скончался на 59-м году жизни после продолжительной болезни…

25 апреля 2023 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни отошёл ко Господу добрый пастырь, протоиерей Максим Обухов, отец 8-х детей, основатель и руководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь», член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, председатель Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейный ценностей», сообщается на странице Патриаршей комиссии «ВКонтакте».

Отец Максим исполнял обязанности настоятеля храма св. мученика Вонифатия в 1 Центральной Московской областной клинической психиатрической больнице, был одним из инициаторов и организаторов ежегодного кинофестиваля «Семья России».Отец Максим, соработник и продолжатель дела отца Димитрия Смирнова, его духовное чадо. Именно о. Максим по благословению о. Дмитрия Смирнова 30 лет назад создал ПМПЦ — «Жизнь», который успешно занимался противодействием абортам и помощью беременным женщинам. Сотни младенцев увидели свет, благодаря работе отца Максима.

Упоко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшего раба Твоего: новопреставленного протоиерея Максима, прости́ ему вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй ему Ца́рствие Небе́сное, и сотвори ему Вечную Память! Христос Воскресе!

Отец Максим родился 17 октября 1964 года. Окончил фармацевтический факультет Первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова (ныне Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова) по специальности фармация.

В течение нескольких месяцев работал провизором, затем исполнял послушание алтарника в храме Крестовоздвижения в с. Алтуфьево г. Москвы, где в то время служил о. Димитрий Смирнов.

После назначения протоиерея Димитрия Смирнова настоятелем открывшегося в 1990 г. храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской г. Москвы исполнял послушание алтарника в этом храме, после рукоположения в сан диакона служил там диаконом, после иерейской хиротонии, которая состоялась 3 июня 1993 г., назначен штатным клириком храма.

После открытия храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке г. Москвы в 1991 г., настоятелем которого также был о. Димитрий Смирнов, назначен штатным священником Благовещенского храма с поручением несения попечения о храме мученика Вонифатия при Московской областной психиатрической больнице на ул. 8 Марта г. Москвы, построенном в 1998 г.

Возглавил со дня основания православный медико-просветительский центр «Жизнь», созданный 19 апреля 1993 г. по инициативе протоиерея Димитрия Смирнова по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Центр «Жизнь» занимается просветительско-миссионерской работой по укреплению семьи и брака, в особенности проблемой абортов — убийства нерожденных детей.

Исполнял послушание секретаря Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, занимавшегося анализом проблемных этических сторон современных биомедицинских технологий.

Был активным членом Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

25 марта 2007 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан протоиерея.

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