Президент Папской академии жизни и великий канцлер Папского института Иоанна Павла II архиепископ Винченцо Палья высказался в поддержку узаконенного самоубийства с медицинской помощью, назвав его «осуществимым», несмотря на чёткое учение Католической церкви о недопустимости эвтаназии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информационное агентство CNA.

«Лично я бы не стал практиковать помощь в самоубийстве, но я понимаю, что юридическое посредничество может быть величайшим общим благом, конкретно возможным в тех условиях, в которых мы находимся», — сказал Палья в своем выступлении 19 апреля 2023 года во время Международного фестиваля журналистики в Перудже, Италия.

Выступление итальянского архиепископа было частью презентации, включавшей документальный фильм об итальянце, который отправился в Швейцарию, чтобы умереть в результате эвтаназии.

Итальянское новостное издание Il Riformista опубликовало в субботу, 22 апреля, текст выступления Палья.

Согласно Катехизису Католической церкви, «преднамеренная эвтаназия, какими бы ни были её формы и мотивы, является убийством» и «грубым образом противоречит достоинству человеческой личности и уважению к живому Богу, его Творцу» (ККЦ 2324).

В своем выступлении 19 апреля архиепископ Палья подчеркнул, что Церковь не является «раздатчиком пилюль правды», когда речь идет о взаимодействии с плюралистическим обществом по самым сложным нравственным вопросам современности. «Богословская мысль развивается в истории, в диалоге с Магистериумом и опытом народа Божия, в динамике взаимообогащения», — сказал Палья.

Палья указал на решение папы Франциска в 2018 году пересмотреть Катехизис Католической Церкви, заявив, что смертная казнь «недопустима». «Вклад христиан вносится в разные культуры, ни наверху — как если бы они обладали априорно данной истиной — ни внизу — как если бы верующие были носителями респектабельного мнения, но вне истории», — продолжил Палья.

«Между верующими и неверующими существуют отношения взаимного обучения, — сказал прелат. — Поэтому как верующие мы задаем те же вопросы, которые волнуют всех, зная, что мы живем в плюралистическом демократическом обществе. В этом случае, относительно конца (земной) жизни, мы все оказываемся перед общим вопросом: как мы можем (вместе) достичь наилучшего способа сформулировать добро (этический план) и справедливое (юридический план) для каждого человека и для общества?»

Это уже далеко не первый раз, когда высказывания Палья об эвтаназии вызывают споры. В 2019 году, отвечая на вопрос об эвтаназии и о том, может ли католик или католический священник присутствовать при чьей-либо смерти в результате эвтаназии, архиепископ Палья сказал небольшой группе журналистов, что он готов это сделать, потому что «Господь никогда никого не оставляет».

«В этом смысле сопровождать, держать за руку того, кто умирает, — это, я думаю, великая обязанность каждого верующего, которую должен продвигать каждый верующий», — сказал он тогда, добавив, что верующие также должны противопоставлять культуру оказания помощи ассистированному самоубийству.

Совсем недавно, в августе 2022 года, Палья подвергся резкой критике со стороны противников абортов за то, что в интервью итальянскому телевидению он назвал Закон 194 — закон 1978 года, легализующий аборты в Италии, — «столпом общества». В последовавшем вслед за этим заявлении Папской академии жизни говорилось, что комментарий был вырван из контекста.

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