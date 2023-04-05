Русская линия
Сводка новостей от 5 апреля 2023

Митрополит Клинский Леонид: «Патриарх Варфоломей на сегодня является главным бенефициаром крушения мирового Православия. Он раскольник и предатель»
Патриарший экзарх всея Африки жёстко отреагировал на заявления главы Фанара о том, что после победы Украины над Россией нужно будет не забыть о «преступном поведении» Московского Патриархата…

Митрополит Клинский ЛеонидПатриарший экзарх всея Африки митрополит Клинский Леонид в своём Телеграм-канале выступил с крайне жёстким комментарием в связи с недавними скандальными заявлениями главы Фанара Патриарха Варфоломея о том, что после победы над Россией в военном плане Западу необходимо будет сделать всё, чтобы остановить Московский Патриархат «в деле подрыва единства и узаконивании преступного поведения».

Ниже мы приводим комментарий владыки Леонида целиком:

«Пока ещё носящий официально титул Патриарха Варфоломей в очередной раз обвинил Россию и руководство Русской Православной Церкви: «Церковь и государственное руководство России сотрудничали в совершении преступления агрессии и разделяют ответственность». И дальше, уже на старческом кураже, подпитываемым диаволом и западными кураторами (что, впрочем, практически идентично), сказал, что после войны нужно помочь России в её духовном возрождении. «Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния Московскому Патриархату в деле подрыва единства и узаконивании преступного поведения. Нашим христианским долгом является возвращение наших российских братьев и сестёр к нашему сообществу».

Теперь перевожу с эдипова на русский. Понятно, что бывшему турецкому офицеру, человеку, который руководит полу-кварталом в районе Стамбула, при котором греки навсегда потеряли собор Святой Софии и продолжают поступательно терять оставшиеся единицы святынь — нужно утверждаться. Одним титулом, доставшимся исторически, долго не помашешь. Поэтому Варфоломей хочет и жадно желает править хоть чем-то. А это что-то есть ни что иное как приходы и осколки греческих диаспор за рубежом. Но православный мир давно поделён, и чтобы утвердиться на новых землях нужно нечто, что вопреки канонам, историческим правилам сосуществования, чистоплотности в международных отношениях может дать тебе желаемое. И тут Варфоломей под кальку ведёт себя как американцы, развязывая конфликт за конфликтом на чужих территориях, заявляя себя вселенским решалой и раздавая томосы и привилегии тем, кто исправно готов целовать его башмак, измазанный турецким навозом с претензией на папскую туфлю.

Заявление о «возвращении русского народа в единое сообщество», которым хочет править Варфоломей, есть ни что иное, как стойкое и продуманное желание лишить Русскую Православную Церковь поместной независимости, упразднение Патриаршества и насаждение своей власти, которая, как мы знаем, давно перестала быть христианской и сотериологической. Варфоломей на сегодня является главным бенефициаром крушения мирового Православия. Он раскольник и предатель, и только невозможность созыва Вселенского собора даёт отсрочку от предъявления ему обвинений. Православный мир состоит далеко не из эллинистических Церквей. Некогда имеющий негласно-почётный речевой оборот «старший среди равных» давно утратил свой смысл.

Пока ещё патриарх Варфоломей должен понять, что учить и строить планы в России ему не дано. Россия и Русская Православная Церковь ещё помнит, как греки, на протяжении всей нашей истории, побирались в наших землях. Постоянные церковные кружечные сборы, дары от царей и русской элиты настолько их разбаловали, что решили — можно всё! А оказалось, «что сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все, мало кто может это сделать». Александрийские греки потеряли Африку, теперь это территория духовной ответственности Русской Православной Церкви, и это только начало. Поэтому нужно думать не об «исправлении и поучении» русского православия, а о своём, о том, что пока ещё осталось.

Русская Церковь и русский народ не нуждаются в наставлениях от раскольника и носителя чуждых нам идей. Вы нам не нужны, неполезны, более того — вредны! Поэтому, до свидания!

Να πάτε στο καλό! Надеюсь, в последнем слове не допустил ошибку, хотя так хотелось".

Русская линия

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Митрополит Клинский Леонид: «Патриарх Варфоломей на сегодня является главным бенефициаром крушения мирового Православия. Он раскольник и предатель»
Патриарший экзарх всея Африки жёстко отреагировал на заявления главы Фанара о том, что после победы Украины над Россией нужно будет не забыть о «преступном поведении» Московского Патриархата...

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