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Сводка новостей от 5 апреля 2023

Политический век безбожника Джукановича подошёл к концу
Бессменный лидер Черногории, проводивший в последнее время активную антицерковную политику против Сербского Патриархата, проиграл президентские выборы…

Мило Джуканович и Яков Милатович2 апреля 2023 года в Черногории прошли очередные президентские выборы, которые закончились сокрушительным поражением бессменного президента страны Мило Джукановича, который все последние годы активно гнал Сербскую Православную Церковь и благодаря которому Подгорица вступила в НАТО.

Джуканович набрал около 40% голосов, в то время как его соперник по президентской гонке 37-летний заместитель главы движения «Европа сейчас» Яков Милатович получил 58% голосов избирателей, сообщает ТАСС.

В своем выступлении по результатам выборов Милатович пообещал, что приоритетами для него станут верховенство права, экономика и европейская интеграция. Милатович заверил, что эпоха распрей с соседними странами (антагонизм действующего президента Мило Джукановича с Сербией) ушла в прошлое вместе с его режимом.

Милатович, в отличие от Джукановича, отказался и от антицерковной политики.

Не случайно, митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий одним из первых поздравил новоизбранного президента, сообщает Православие.Ru.

«Широтой своего сердца, справедливостью, знаниями и большой творческой энергией Вы заслужили высокое доверие народа Черногории, который демократическим путём избрал Вас своим новым Президентом, — говорится в поздравлении. — Мы убеждены, что Вы будете мудрым и во всех отношениях достойным Президентом всех граждан Черногории, которые, несомненно, окажут Вам твердую поддержку в деле превращения нашей Родины в правовое и справедливое государство, страну братского согласия и свободы, богатую и уважаемую во всем мире.

Сердечно поздравляем Вас с заслуженной победой на вчерашних президентских выборах и желаем, чтобы ваше управление Черногорией было счастливым, мирным и к всеобщему удовлетворению всех ее граждан".

Русская линия

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Политический век безбожника Джукановича подошёл к концу
Бессменный лидер Черногории, проводивший в последнее время активную антицерковную политику против Сербского Патриархата, проиграл президентские выборы...

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