После протестов горожан мэр Москвы Сергей Собянин решил перенести строительство мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском в другое место…

Власти Москвы в лице мэра столицы Сергея Собянина решили прислушаться к мнению горожан, выступивших против строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском, и по совместной просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина решили подобрать для мечети другое место, сообщает РБК.

Собянин отметил, что само предложение о строительстве рассматривалось лишь в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Он уточнил, что ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по указанному вопросу не принималось.

Кроме того, он назвал неверными слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м. По его словам, «речь идёт о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м».

«И в-третьих, с учётом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под её строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро „Косино“, между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД», — заявил Собянин.

Он добавил, что участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок.

В ответ на это Святейший Патриарх Кирилл выступил с благодарностью в адрес властей, сообщает Патриархия.Ru.

«Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице», — отметил Святейший Владыка.

«Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Отметим, что главной достопримечательностью Косино всегда были косинские озёра: Белое, Чёрное и Святое. На высоком восточном берегу Белого озера были построены три обнесённые каменной оградой храма: Свято-Успенский, Свято-Никольский и Свято-Тихоновский. Первые два были каменными и устроены в 1823 и 1826 годах тщанием владельца села Косино Дмитрия Александровича Лухманова.

Со Святым озером связано известное предание о затонувшей здесь церкви. Когда-то на месте Святого озера была небольшая церковь и при ней жил священник, который совершал службу. Неподалеку стоял дремучий лес, где подвизался пустынник Букал. Однажды во время сна ему было видение, что на том месте, где ныне находится Кремль, возникнет град Москва и что его ожидает великая слава, хотя он и понесёт много испытаний от нашествий врагов и пожаров. Долго размышлял Букал о своём видении, а потом пошёл в пустынное село Косино и поведал о своём видении священнику. Тогда оба они вошли в церковь и со слезами молили Бога и Пречистую Матерь за весь православный народ и за будущий град Москву. Священник начал совершать Божественную литургию; во время Херувимской песни над ними явилась Божия Матерь, и церковь стала опускаться в землю, из земли выступила вода, и образовалось озеро. Много лет здесь не было храма, но люди верили, что под волнами озера не умолкает молитва святых старцев за православный народ и за град Москву и что эта молитва угодна Богу.

В честь этого события каждый год летом от комплекса Косинских церквей совершается Крестный ход к Святому озеру.

Кроме того, в русском народе всегда верили, что Святое озеро находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы и Святителя Николая Чудотворца. Дело в том, что когда-то в давние времена на озере явилась чудотворная икона святителя Николая. Этот образ перенесли в храм, а впоследствии Государь Петр I также пожертвовал церкви Моденскую икону Божией Матери, которая прославилась чудесами. Постепенно сформировался обычай совершать молебен перед иконами Моденской Божией Матери и святителя Николая, а затем купаться на Святом озере.

«Село Косино хорошо известно православному люду земли Русской и ежегодно посещается, по преимуществу в летнее время, массой богомольцев, приходящих помолиться перед чудотворными иконами, находящимися в храмах его, и погрузиться в цельбоносные волны Святого озера, — писал в 1903 году И. К. Померанцев. — Озеро имеет тесную, можно сказать, органическую духовную связь с храмами села Косина, и целебная сила его вод, по народному верованию, основанному на многих опытах богомольцев, производится благодатным действием Божией Матери и святителя Николая, по молитвам верующих пред чудотворными, находящимися в храмах села Косина иконами».

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