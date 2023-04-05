5 апреля 2023 года сторонники раскольнической структуры «Православной церкви Украины» сорвали богослужение в Георгиевском кафедральном соборе города Львова, а затем и полностью захватили храм, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

Во Львовском епархиальном управлении сообщили, что в 9.00 на территорию кафедрального собора зашли неизвестные люди (до 50 человек) и заблокировали вход на территорию и в храм. Под председательством заместителя председателя Львовского областного совета Юрия Холода они провели «приходское собрание» о «переходе» общины храма в «ПЦУ».

В собрании также принял участие «священник» Львовской «епархии» «ПЦУ» под управлением «митрополита» Макария. Представители «ПЦУ» уже провели свой «молебен» в храме.

Провокаторы выкрикивали в соборе псевдо-патриотические лозунги и пытались спровоцировать силовое противостояние. Оператора, который вёл прямую трансляцию, полиция вывела из храма. К храму также прибыли радикально настроенные молодчики.

В епархиальном управлении митрополит Львовский и Галицкий Филарет встретился с лицами, которые требовали «перейти в „ПЦУ“ или передать ей всё имущество».

Захват Георгиевского кафедрального собора во Львове прокомментировал епископ Дрогобычский Иаков. Архиерей рассказал, что Львовская епархия Украинской Православной Церкви будет обжаловать в судебном порядке всё происходящее вокруг Георгиевского собора 5 апреля с.г.

«Мы за решение любого вопроса только в правовом поле. Мы против рейдерства и любого силового захвата. Мы против любого решения вопросов силовым методом», — подчеркнул иерарх.

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