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Сводка новостей от 5 апреля 2023

Украинские раскольники захватили Георгиевский кафедральный собор во Львове
Захват проводился при активном участии местных чиновников при молчаливом согласии полиции…

Георгиевский кафедральный собор во Львове5 апреля 2023 года сторонники раскольнической структуры «Православной церкви Украины» сорвали богослужение в Георгиевском кафедральном соборе города Львова, а затем и полностью захватили храм, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

Во Львовском епархиальном управлении сообщили, что в 9.00 на территорию кафедрального собора зашли неизвестные люди (до 50 человек) и заблокировали вход на территорию и в храм. Под председательством заместителя председателя Львовского областного совета Юрия Холода они провели «приходское собрание» о «переходе» общины храма в «ПЦУ».

В собрании также принял участие «священник» Львовской «епархии» «ПЦУ» под управлением «митрополита» Макария. Представители «ПЦУ» уже провели свой «молебен» в храме.

Провокаторы выкрикивали в соборе псевдо-патриотические лозунги и пытались спровоцировать силовое противостояние. Оператора, который вёл прямую трансляцию, полиция вывела из храма. К храму также прибыли радикально настроенные молодчики.

В епархиальном управлении митрополит Львовский и Галицкий Филарет встретился с лицами, которые требовали «перейти в „ПЦУ“ или передать ей всё имущество».

Захват Георгиевского кафедрального собора во Львове прокомментировал епископ Дрогобычский Иаков. Архиерей рассказал, что Львовская епархия Украинской Православной Церкви будет обжаловать в судебном порядке всё происходящее вокруг Георгиевского собора 5 апреля с.г.

«Мы за решение любого вопроса только в правовом поле. Мы против рейдерства и любого силового захвата. Мы против любого решения вопросов силовым методом», — подчеркнул иерарх.

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