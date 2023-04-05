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Сводка новостей от 5 апреля 2023

Польская Православная Церковь вновь отказалась признавать «ПЦУ»
Архиерейский Собор Польской Церкви призывал срочно созвать Собрание Предстоятелей, чтобы уврачевать раскол в православном мире…

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви4 апреля 2023 года в Варшаве прошёл Архиерейский Собор Польской Православной Церкви, в ходе которого польские архиереи обсудили современное состояние Православия в мире и своей стране, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodox.pl.

Собравшийся в полном составе епископат Польской Церкви постановил, что «сожалеет о разделении мирового Православия, усугубленном нынешней церковной ситуацией на Украине».

«Собор подтвердил свою позицию о созыве Собрания Предстоятелей Поместных Церквей с целью устранения разделений», − говорится в сообщении.

Учитывая «деструктивную церковную реальность на Украине», Собор также подтвердил все предыдущие решения по этому вопросу.

25 октября 2022 года Архиерейский Собор Польской Церкви перечислил и удостоверил все ранее принятые постановления, касающиеся непризнания автокефального статуса возглавляемой Епифанием Думенко так называемой «Православной церкви Украины» и незаконности совершаемой в этой структуре епископских и священнических хиротоний.

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Польская Православная Церковь вновь отказалась признавать «ПЦУ»
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