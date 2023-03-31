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Сводка новостей от 31 марта 2023

Митрополит Почаевский Владимир: «Сегодня испытывается наша спасительная православная вера»
В поддержку монашествующих Киево-Печерской и Почаевской Лавр архиерей благословил совершать молитвенное правило: читать 90-й псалом, молитву Архистратигу Михаилу и молитву задержания…

Митрополит Почаевский ВладимирМолиться о братии Киево-Печерской и Почаевской Лавр, которых хотят изгнать из монастырей, призвал православных христиан наместник Почаевской обители митрополит Почаевский Владимир, сообщает портал «Православная жизнь».

«Попустил Господь и нам пережить очередные нелёгкие испытания. Сегодня действительно испытывается наша спасительная православная вера. Надеемся с Божьей помощью, молитвенным предстательством Божией Матери, Архистратига Михаила, вмч. Георгия Победоносца, преподобных Иова и Амфилохия и всех святых, что Господь поможет нам мужественно всё пережить», — отметил в обращении митрополит Владимир.

Владыка наместник напомнил, что «соборная молитва обладает особой животворной Божьей силой».

«Кому не безразлична судьба нашей Украинской Православной Святыни — Почаевской Лавры: просим вас, братья и сестры, присоединитесь к молитве братии Лавры», — призвал митрополит Владимир.

В поддержку монашествующих архиерей благословил в течение дня совершать молитвенное правило: читать 90-й псалом, молитву Архистратигу Михаилу и молитву задержания.

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Митрополит Почаевский Владимир: «Сегодня испытывается наша спасительная православная вера»
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