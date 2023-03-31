Предстоятель РПЦ встретился с уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка, которую Гаага наряду с Владимиром Путиным обвиняет в «военных преступлениях» на Украине…

31 марта 2023 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой, сообщает Патриархия.Ru.

«Очень ценим всё то, что Вы делаете по защите материнства, детства, многодетности. Вы знаете, что эта тема является для меня приоритетной, — сказал Святейший Владыка, приветствуя Марию Львову-Белову. — Все исходит из наших религиозных убеждений в отношении защиты человеческой жизни. Но, кроме того, на религиозную убежденность накладывается и просто здравый смысл. Потому что наша страна не может позволить себе роскошь не увеличивать своё население. Это вопрос, который всегда стоял на повестке дня, потому что возможности государства очень большие — и территория, и ресурсы, очень многое можно перечислять, но самая главная драгоценность — это наш народ».

«И дай Бог, чтобы наш народ не умалялся, чтобы количественно мы становились больше, чтобы укреплялось здоровье нашего народа. А здоровье начинается с женщины, с материнства, с детства. И поэтому тема, которая является для Вас приоритетной и самой важной, она в каком-то смысле является самой важной и для нашего народа, нашего государства. Поэтому очень рад Вас видеть», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

Мария Львова-Белова сердечно поблагодарила Святейшего Патриарха Кирилла за возможность встречи.

Уполномоченная по правам ребёнка отметила, что многие социальные проекты, направленные на повышение рождаемости и благополучия семей, реализуются совместно с епархиями и церковными организациями.

«Самое главное, чтобы семьи крепчали, чтобы было меньше разводов и меньше оставлений детей в социальных учреждениях, что, к сожалению, в последнее время не редкость», — добавила М. Львова-Белова.

В ходе беседы были затронуты, в частности, вопросы обеспечения социальных гарантий семьям представителей военного духовенства и военнослужащих, меры по поддержке детей-сирот и нуждающихся семей.

Во встрече принял участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда.

Стоит отметить, что встречу Святейшего Патриарха Кирилла с Марией Львовой-Беловой можно рассматривать не только как рабочие переговоры, но и как поддержку со стороны Предстоятеля Русской Православной Церкви, ведь имя уполномоченной по правам детей России наряду с именем Владимира Путина попало в список «военных преступников» Гаагского трибунала за то, что она и президент России якобы насильно вывозили детей в Россию из Украины.

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