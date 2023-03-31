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Сводка новостей от 31 марта 2023

Митрополит Варшавский Савва: «Мы духовно объединяемся с монахами Киево-Печерской лавры»
Предстоятель Польской Православной Церкви поддержал Украинскую Православную Церковь…

Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва31 марта 2023 года Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо ректору Киевской духовной академии и семинарии архиепископу Белогородскому Сильвестру, в котором выразил поддержку насельникам Успенской Киево-Печерской лавры и Киевским духовным школам, испытывающим гонения со стороны украинских властей, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Польская Православная Церковь всегда выступала и выступает за каноничность Украинской Православной Церкви», — говорится, в частности, в письме Митрополита Саввы.

«Происходящее сегодня с Киево-Печерской лаврой, другими монашескими центрами, храмами и вашей Академией является выражением большого порабощения и преследования Церкви», — свидетельствовал глава Польской Церкви.

«Мы выражаем сожаление, возносим молитвы и присоединяемся ко всем, кто возносит молитвы и терпит гонения. Иисус Христос сказал: Меня гнали, и вас будут гнать (Ин. 15:20), но помните: Я победил мир (Ин. 16:33). Мы духовно объединяемся с монахами Киево-Печерской лавры и всеми страждущими, глубоко веруя, что Христово „солнце засияет и в вашем окне“», — написал от имени Польской Православной Церкви Митрополит Савва, слова которого приводит «Союз православных журналистов».

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