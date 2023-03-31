Русская линия
Сводка новостей от 31 марта 2023

За защиту Церкви Христовой и канонического Православия
Украинские власти обвинили православного публициста Дмитрия Скворцова в госизмене…

Дмитрий СкворцовПравославному публицисту и журналисту Дмитрию Скворцову, писавшему в защиту Украинской Православной Церкви, грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет, сообщила Киевская городская прокуратура, передаёт СПЖ.

В Телеграм-канале прокуратуры рассказали, что в суд направлен обвинительный акт по государственной измене за ведение Дмитрием Скворцовым «информационно-подрывной деятельности против Украины» (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, ещё «до начала полномасштабного вторжения РФ обвиняемый начал активно помогать стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины».

Прокуратура пишет, что «для выполнения задач кураторов из РФ мужчина готовил и присылал для публикации статьи, в которых выражал пророссийские взгляды. Указанные публикации размещались на российских сайтах, активно разгонялись пропагандистами в интернете и социальных сетях и были доступны неограниченному количеству пользователей».

В прокуратуре утверждают, что, по мнению экспертов, публикации Скворцова «содержали информацию, направленную на разжигание национальной, межэтнической, социальной вражды и ненависти, внесение раздора между армией и народом, негативно влияли на общественное мнение, способствовали распространению российской пропаганды в Украине и несли угрозу национальной безопасности в информационной сфере, являясь составной частью подрывной деятельности».

СБУ задержала Дмитрия Скворцова 19 февраля. Главная вина журналиста состоит в том, что он выступал в защиту Украинской Православной Церкви, против вторжения Фанара на Украине и признания украинских раскольников.

Русская линия

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